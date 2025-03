El césped de los campos de Las 300 y Nuevo Cáceres se renovará en los próximos días

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, visitó este lunes los campos de fútbol de Nuevo Cáceres y Sergio Trejo (Las 300), donde anunció que en ... los próximos días van a comenzar las obras de la renovación completa del césped artificial de ambas instalaciones deportivas, que se espera tener listas a finales de este mes de junio.

Mateos ha manifestado que esta actuación era «muy demandada» por los deportistas ya que el césped se encontraba en muy mal estado y ha provocado varias lesiones entre los usuarios. «Ahora la vamos a hacer realidad cuando se van a cumplir en unos días un año desde que el nuevo equipo de Gobierno tomó posesión», ha recordado el regidor.

Durante esta temporada deportiva se ha ejecutado una actuación de urgencia para sustituir las partes más deterioradas del césped, evitando así que los deportistas se siguieran lesionando, pero ahora que ha terminado la liga regular, se van a iniciar las obras de renovación total del césped «en los próximos días».

Los usuarios se han quejado de las malas condiciones de los campos y del aumento del número de lesiones

La empresa adjudicataria de las obras es Sintra Aplicaciones y Servicios de Pintura SL. Los trabajos de sustitución del césped artificial de los dos campos tienen un presupuesto de unos 200.000 euros.

«Existe un compromiso muy claro y muy firme del gobierno del Partido Popular de la ciudad con el deporte, con los clubes deportivos y esto es una muestra de ello», ha concluido Mateos, según recoge Europa Press.

Hay que recordar que la semana pasada HOY publicó un reportaje sobre las quejas de los usuarios del campo de fútbol de Las 300 por su mal estado. Son unas instalaciones que utilizan varios clubes de la ciudad (Moctezuma, Nuevo Cáceres, San Francisco, Veracruz, Deporte contra la droga y Pebetero), y que se encuentran en unas condiciones mucho peores que otras de la ciudad como los campos de Pinilla, más modernos y con mejores recursos.

Maxi Rubio Nevado, uno de los vecinos que promovieron darle a esta instalación el nombre de Sergio Trejo, un jugador de base del barrio fallecido trágicamente en un accidente de tráfico en 2008, recordaba a este diario que el campo se utiliza todos los días de la semana, desde las cuatro de la tarde hasta las diez y media o las once los veteranos, y todos los equipos que juegan allí son federados. Aun así, el césped artificial no se ha cambia nunca en 17 años y, aunque su aspecto es verde, se ha quedado prácticamente solo en el caucho, lo cual no solo dificulta la práctica deportiva, sino que eleva de manera notable el riesgo de lesiones.

El terreno de juego no es el único motivo de queja. Los aspersores no funcionan correctamente y solo están operativos tres de los seis. Además, muchas noches las luces se quedan encendidas y los vestuarios no estén en buenas condiciones, con los urinarios sucios y solamente agua fría en las duchas. No hay tampoco lavabos para el público en general.

Las porterías también tienen muchas horas de juego a sus espaldas y han sido soldadas en varias ocasiones, aunque no han llegado a renovarse. Papeleras en mal estado y el hecho de que el recinto deportivo carezca de accesibilidad para las personas con discapacidad son otras de las reclamaciones de los usuarios.