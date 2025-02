Las empresas mantienen su apuesta por los macroparques solares en Cáceres pese al fallo del TSJ

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 26 de septiembre 2022, 20:43 Comenta Compartir

En diciembre de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) tumbó el cambio legal que permite grandes parques fotovoltaicos en suelo no ... urbanizable protegido de los Llanos de Cáceres. El pasado día 20 de septiembre, el mismo tribunal en un auto, suspendió los procedimientos de autorización a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo. El Ayuntamiento aprobó una modificación urbanística en su plan general municipal (PGM) para favorecer la instalación de este tipo de actividades y potenciar así la creación de empleo. No obstante, el juez consideró que el cambio regulador, a instancias de parte, no atendió a un interés general sino al planteamiento que hizo la empresa Parque Solar SL, que puso en marcha su proyecto de los Arenales con más de 150 megavatios de potencia y una inversión de 100 millones de euros.

A tenor de la respuesta de las empresas ante el fallo del TSJ no se puede decir que el efecto judicial haya tenido un impacto negativo hasta ahora. Los proyectos que se presentaron antes de diciembre de 2021 siguen su curso. Además, hay otros que han ido entrando en la administración. Por ejemplo, desde marzo pasado varios más con alrededor de 700 megavatios de potencia. Cinco días antes del auto del TSJ para la ejecución de sentencia, que ya pidió la asociación conservacionista Adenex, se registró la instalación Tajo Solar, con las correspondientes infraestructuras de evacuación eléctrica. Se encuentra en periodo de consultas previas desde esta misma semana. El promotor es Green Tie Desarrollo 9 SLU. Álvaro García-Borbolla González, exdirectivo de Prodiel, es su principal ejecutivo. La sociedad se creó hace apenas cinco meses con sede en Sevilla y ha firmado recientemente un acuerdo con Shell para el desarrollo de energías renovables. Soner Dali SLU presentó el 23 de junio otra iniciativa. Se denomina Arroyo San Miguel y pretende obtener una potencia de 143 megavatios pico. Afecta a Arroyo, Casar y Cáceres. Las consultas previas comenzaron en agosto. En mayo se entregó la documentación del parque solar La Enjarada, con 122 megavatios. Su desarrollo y evacuación afectan de lleno al término municipal de Cáceres y a la zona de los Llanos. Aldesa Energías Renovables tampoco se dio por aludida por el fallo del alto tribunal extremeño. Lo mismo vale para Mitra NU, cuya matriz es Cepsa. En marzo presentó a la Dirección General de Política Energética su triple planta de Arenales (no confundir con la subestación ni con la que tiene Iberdrola). Suma 113, 112 y 145 megavatios de potencia pico. Otros proyectos de parques fotovoltaicos en Cáceres estaban ya en tramitación antes. Por ejemplo el de Piñuelas o el Jabalí, aunque su entidad es menor. El de Pradillo Solar llega a 65 megavatios. Se presentó en julio de 2021. Dos grandes plantas de 900 megavatios de potencia total solicitó Desarrollos Renovables Eólicos y Solares en octubre de 2020. Aldea del Cano I y II. Detrás de esa mercantil está Acciona. Ya se puede completar el estudio de impacto ambiental. La memoria técnica alude a los «beneficios directos» que tendrá en la zona. La superficie ocupada equivale a 1.400 campos de fútbol. La ubicación, entre las Seguras y el río Ayuela, cerca de la N-523. Tras las primeras alegaciones presentadas, el documento de alcance para la evaluación ambiental ya advierte de que en el ámbito del proyecto hay cuatro espacios «integrantes de la Red Natura 2000». Se refiere a la ZEPA Llanos-Sierra de Fuentes, la ZEPA Sierra de San Pedro, Embalse del Horno-Tejero y la ZEC Corredor del Lácara. Así lo recoge el subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica en alusión a las observaciones de las entidades consultadas sobre ese proyecto. Cinco toneladas menos de emisiones contaminantes Cinco toneladas menos de emisiones contaminantes, de dióxido de carbono. Es una de las cifras que aparecen en el proyecto presentado por la mercantil Green Tie Desarrollo 9 en relación a su planta fotovoltaica en las inmediaciones de Ramogil, cerca del río Ayuela y la carretera de Badajoz. Tendría 137 megavatios pico y 109 de potencia nominal. La iniciativa se pretende llevar a cabo en cerca de tres millones de metros cuadrados en suelo no urbanizable de protección los Llanos de Cáceres (SNUP-Ll) al que se alude en la sentencia del TSJ. En el PGM se indica que se trata de «espacios abiertos destinados a cultivos de secano que por su importancia como soporte fundamental de fauna, algunas de las zonas incluidas en la Directiva Hábitats como hábitats prioritarios, son merecedoras de una especial protección». La iniciativa sugiere que el mantenimiento de la planta requiere 296.000 litros de agua de faena y 88.938 litros de agua potable. Contempla varias alternativas. La 01 y 02 «presentan una parte de su trazado sobre la Zona de Interés Regional perteneciente a la Red de Espacios Naturales Protegidos de Extremadura–Renpex– denominada Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes». La triple planta de Mitra (Cepsa) Arenales, llegaría a los 470 megavatios pico. Se presentó a los tres meses de la sentencia del TSJ y el pasado 9 de agosto se dio traslado de las consultas efectuadas. En el documento del proyecto se incide en que este se desarrolla «sobre Suelo No Urbanizable de Protección Ambiental, Natural, Paisajística, Cultural o de Entorno». Pese a todo, desde el Ayuntamiento de Cáceres se lanza un mensaje de tranquilidad. No hay por ahora licencias ni autorizaciones, aunque se confía en que la resolución final de Supremo avale el cambio urbanístico que permite las macroplantas solares.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión