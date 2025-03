Salaya anuncia que se recurrirá la sentencia del TSJ sobre las fotovoltaicas de Cáceres y cree que «no es tan grave» Al contrario que Adenex, el alcalde sostiene que el fallo no afecta a ninguno de los proyectos que se tramitan en el término municipal

«No es tan grave», lanzó en una primera valoración sobre la sentencia del TSJ el alcalde. Luis Salaya no cree que el fallo tenga efectos tan negativos como los que hubiera podido tener dentro de unos años. «Irreparables», dijo. El Ayuntamiento apunta a que presentará recurso ante el Tribunal Supremo. «Lo normal» es que se recurra, admite Salaya.

El primer edil cuestiona la iniciativa de Adenex al llevar el caso a los tribunales. Salaya tampoco ve afectados los proyectos del centro de almacenamiento energético o CC Green.

«Estamos revisando proyecto a proyecto y ninguno o casi ninguno se ve afectado de los que actualmente están en construcción», incide el regidor en contradicción con lo que avanza Adenex. «No tendrá unas consecuencias económicas para el Ayuntamiento», opina Salaya, que sin embargo asume que se podría ralentizar el crecimiento económico de la ciudad en los próximos años porque «hay proyectos interesados en instalarse gracias a ese criterio del Ayuntamiento».

Curiosamente, no solo el Gobierno local sino que también otros grupos de la oposición dieron por bueno el cambio. El PP ya lo abanderó hace más de tres años, también a instancias de un promotor particular que finalmente se retiró. El asuntó se abordó en la comisión de Urbanismo del 28 de julio de 2018. En septiembre de 2019 se planteó en la misma comisión la actual modificación, ahora anulada. Pretendía favorecer la implantación de instalaciones fotovoltaicas en los Llanos eliminando las limitaciones que establece el Plan General, explicaba el concejal de Urbanismo. Ediles como Ildefonso Calvo (Unidas Podemos) o Francisco Alcántara (no adscrito ahora) avalaban el cambio.

Bello ha defendido que se den facilidades para tramitar las actividades empresariales. Su mensaje es: o se agiliza el papeleo desde la administración o los cacereños «quedamos para contar pájaros», llegó a decir. En marzo, tras conocerse que prosperaba el recurso de Adenex, se pronunció: «Confío en la Justicia y estoy tranquilo. Todo lo que se ha hecho, se ha hecho muy bien y con mucho sentido común».