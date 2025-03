La empresa que perdió la pista de hielo de Cáceres por deudas sí instala cacharritos en Cánovas

Manuel M. Núñez Cáceres Lunes, 16 de diciembre 2024, 07:58 | Actualizado 08:13h. Comenta Compartir

La empresa promotora de la pista de hielo en la Plaza Mayor en los últimos años no ha podido montarla esta vez por tener ... impagos con la administración pública. Pese a ello, ha logrado autorización para varias atracciones infantiles en la zona baja del Paseo de Cánovas. El Ayuntamiento tuvo que abrir en noviembre un concurso público para la pista de patinaje al comprobar que legalmente no podía dar vía libre a una adjudicación directa mediante la ocupación de vía pública por las deudas pendientes de la empresa, algo que prohíbe la Ley tal y como han recordado tanto el alcalde como el portavoz municipal. Sin embargo, ese argumento no ha impedido que la misma mercantil tenga en servicio sus cacharritos en el parque de Gloria Fuertes.

El portavoz municipal, Ángel Orgaz, admitió el pasado 29 de noviembre que no tenía conocimiento de esa situación, aunque el Consistorio iba a estar atento, subrayó, a que las autorizaciones realizadas se ajustasen a lo que marca la normativa. «Cuando alguien tiene una deuda no se puede autorizar la ocupación de vía pública y los servicios técnicos recomendaron ir a esa licitación», detalló sobre el caso de la pista. En relación a la deuda y que esta no afectase al caso de Cánovas, dijo no ser conocedor de ello. «Estamos revisando que cualquier ocupación de vía publica cumple con la legalidad y eso incluye que no haya deudas con el Ayuntamiento. Si existe esa situación, se resolverá. No sé si se trata de la misma empresa», zanjó. CRONOLOGÍA 4 de octubre

A. García Grupo SL ve denegada su solicitud para montar cacharritos en Cánovas hasta el 30 de mayo. El Ayuntamiento lo justifica porque debería ser por concurso público por su duración.

El Gobierno local tramita la solicitud para abrir la pista de hielo y un poblado navideño en la Plaza. La empresa pide permiso de nuevo para los cacharritos. Le consultan detalles adicionales.

Se aprueba la instalación de tres atracciones hasta el 31 de enero.

14 de noviembre

Sale a licitación pública la pista de hielo.

29 de noviembre

El portavoz municipal admite que las deudas de la empresa hacían inviable una adjudicación directa. Dice que se vigilará si hay ocupaciones de vía con empresas morosas, al ser preguntado por el caso de Cánovas.

2 de diciembre

Las deudas impedían ir a una ocupación de vía pública, dice el alcalde. El concurso de la pista queda desierto. Posteriormente, otra empresa presenta su proyecto y se le da permiso para ocupar la Plaza Mayor. La mercantil es exactamente la misma que pidió abrir la pista en la Plaza. Se trata de A. García Grupo SL. El 4 de octubre su petición para los cacharritos fue denegada por el Consistorio en la reunión semanal del alcalde y sus concejales. La explicación fue que era una «ocupación de larga duración» y ello «desnaturaliza la autorización demanial» ya que se transforma en una concesión y debía adjudicarse mediante un concurso público. Dos semanas después, el 18 de octubre, en la Junta de Gobierno hubo dos expedientes sobre A. García Grupo SL. Uno el de la pista de hielo, que comenzó a tramitarse; el otro relativo de nuevo a los cacharritos de Cánovas. Las peticiones las firmaba Felipe García Vega, no Antonio García Camisón. Este último es el empresario que ha promovido la pista desde hace años. Sin embargo, el 7 de febrero se inscribió en el registro mercantil su cese como administrador único y le sustituyó García Vega. La sociedad tiene sede en Cáceres y se dedica a la promoción de eventos de ocio. El Gobierno ha reconocido que abrió una licitación al no poder autorizar la pista a la empresa por la deuda. No fue igual con los cacharritos En la Junta del 18 de octubre se vio la solicitud para un tren infantil, un pequeño carrusel y una noria en Gloria Fuertes, pero solo hasta el 31 de enero. Se reducía en cuatro meses la actividad en esa ubicación. El Ejecutivo local acordó solicitar un escrito aclaratorio a los promotores. El 25 de octubre, por fin, dio su visto bueno a los tres cacharritos mediante la ocupación de vía pública. También obtuvo autorización A. García Grupo SL para disponer de un puesto de venta de buñuelos. No se tuvo en cuenta la existencia de ninguna deuda, al contrario que con la pista. A concurso El 14 de noviembre salió a concurso esa concesión de la pista. El Ayuntamiento asumía un déficit de 30.000 euros y valoraba el contrato en 172.000. Entonces no se conocían detalles. Posteriormente se ha sabido que se vio obligado a dar ese paso, tal y como reconocía el alcalde: «Intentamos seguir la fórmula del año pasado, con una ocupación de vía pública pero al incoar el expediente se detectó que había deudas por parte del empresario y eso lo hacía inviable, por lo que acudimos a una licitación». Según esto, fue la deuda con la administración lo que impidió montar la pista de patinaje a esa empresa. No ocurrió lo mismo con las atracciones infantiles. La portavoz del PSOE, Belén Fernández, ha detallado impagos en tasas de la pista, del tobogán, una multa por exceder los niveles de ruido y las propias tasas de las atracciones de Cánovas. Antonio García Camisón, desvinculado en los registros oficiales de A. García Grupo SL, ha admitido una deuda de 34.911 euros, pero a su vez recuerda que el Ayuntamiento le debe 18.000 por las entradas de la pista de hielo del año pasado.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cáceres