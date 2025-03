El PSOE denuncia que el Ayuntamiento de Cáceres adjudicó de forma irregular el mercado de Navidad

Manuel M. Núñez Cáceres Miércoles, 4 de diciembre 2024, 12:45 Comenta Compartir

El PSOE ve irregularidades en la adjudicación del mercado de Navidad. Los puestos abrieron el pasado lunes en el Paseo de Cánovas, tres días ... después de lo previsto. La portavoz municipal socialista, Belén Fernández, ha explicado este jueves que la Junta de Gobierno Local, el órgano en el que se toman las decisiones principales y que se reúne cada semana presidido por el alcalde, aprobó el pasado 27 de septiembre la solicitud que presentó la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres (Acac) para la instalación de 45 puestos de venta en el mercadillo navideño de la Avenida de España. Fernández cree que se ha producido una adjudicación irregular, ya que la actual ordenanza no estaba aún en vigor y no era efectiva la modificación aprobada. La misma se publicó en el BOP unos días antes, el 24, pero la aprobación no era definitiva, sostiene, ya que permanecía abierto un plazo de reclamaciones que el Ejecutivo de Rafael Mateos no respetó. Además, al prevalecer el anterior texto normativo, ni siquiera se había abierto aún el plazo oficial para la recepción de propuestas por lo que tampoco se respetaron los plazos.

«La ordenanza establecía un máximo de 23 puestos y el plazo para la presentación de solicitudes del 15 al 31 de octubre, es decir, según la ordenanza que regía en ese momento el procedimiento, el plazo no había empezado para la presentación de solicitudes», ha detallado Fernández. El nuevo texto fija un máximo de 45 puestos pero deberían haberse concedido 23, que era la cifra que prevalecía entonces. Frente a eso, ha señalado, en Cánovas se han montado un total de 49 expositores de venta, lo que no solo contraviene el texto en vigor hasta ahora sino también el nuevo con la modificación. El PSOE ha preguntado en distintas comisiones informativas municipales por este asunto aunque ahora además exige «responsabilidades políticas» por esas irregularidades en una concesión pública que además ha dejado fuera otras ofertas. «El mercado se ha concedido de forma irregular», concluye. Belén Fernández pide «responsabilidades políticas» al Gobierno del PP. «El mercado se ha concedido de forma irregular», afirma En la Junta de Gobierno del 27 de septiembre también se abordó la solicitud de un particular, un artesano y comerciante que pedía un espacio con seis metros lineales según la ordenanza municipal. Esa petición fue denegada y se invitaba al artesano «a que se ponga en contacto con la Asociación de Comerciantes y Artesanos de Cáceres para el estudio de su solicitud», tal y como recoge el acuerdo oficial adoptado. «Hasta ayer no hemos tenido acceso al expediente y es ahí cuando comprobamos toda la sucesión de irregularidades y de fechas que demuestran que el mercado probablemente se está dando fuera de cualquier tipo de criterio objetivo», zanja la portavoz socialista. Sobre el exceso de puestos de puestos instalados, revela que el mismo se constata en un informe elaborado por la propia Policía Local. Pista de hielo También se ha referido a las deudas contraídas por el promotor de la pista de hielo con el Ayuntamiento y que llevaron a licitar la concesión sin que se haya recibido ninguna oferta. Los impagos del empresario tienen que ver, subraya, «no solamente en las tasas de la pista de hielo, también en las tasas del tobogán». Además, a esas deudas con la administración se suman otras como una multa por incumplir la ordenanza de ruido y las tasas de las atracciones infantiles en Cánovas. «Siguen instaladas», ha destacado Fernández, que pide explicaciones sobre ello al Gobierno del PP. «El dinero de los cacereños y de las cacereñas tiene que obedecer al interés general y no al interés de ciertos particulares. Exigimos responsabilidades políticas», concluye la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento cacereño.

