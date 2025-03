«Es inviable que haya pista de hielo este año en Cáceres»

Antonio García Camisón, el promotor de la pista de patinaje en la Navidad cacereña, ha reconocido que ha descartado presentarse al concurso público que ... convocó el Ayuntamiento. «Esa licitación se ha hecho muy tarde, sin tiempo para nada. Presentarme yo, ¿para qué?», se pregunta. El empresario cacereño, que este año dirige también la instalación en Plasencia, donde asegura que ha recibido todo tipo de facilidades del Consistorio, afirma ser víctima de «la guerra política» que se vive en el Ayuntamiento. «El PSOE lo ha fiscalizado todo. No quiere la pista, no le gusta. El año pasado solo ponían problemas. Luego sale Unidas Podemos dando datos erróneos sobre una supuesta deuda que no es tal. Estoy estudiando emprender acciones legales», revela en conversación con HOY.

«Tenemos que esperar a ver si hay ofertas. Si se reciben propuestas se convocará una mesa de contratación de manera inminente«. Así explicó este viernes el portavoz municipal del Gobierno de Cáceres, Ángel Orgaz, cuál es la situación en la que se encuentra la iniciativa para montar en la Plaza Mayor una pista de patinaje con otras atracciones complementarias. Se trata de uno

de los principales reclamos de la programación navideña en la capital, pero esta vez corre serio riesgo de quedarse fuera de la misma.

La solicitud inicial entró en el Consistorio el pasado 18 de octubre. La presentó el mismo empresario que ha venido organizando esa actividad desde hace años, Antonio García. Ahora descarta concurrir a la licitación abierta por el Consistorio. «No da tiempo. Es imposible. Se han cargado este proyecto con las guerras políticas», insiste.

Silencio municipal

El Ayuntamiento no ha querido informar sobre el número de ofertas recibidas, si es que las ha habido. El plazo terminaba este viernes, pero el Ejecutivo del PP no informará hasta el lunes.

«Da igual. Nadie se arriesga a meterse en una aventura así. La licitación termina hoy, muy tarde. Es imposible abrir el viernes. Solo en nivelar la instalación la Plaza Mayor se tarda casi una semana», detalla García Camisón. Dice que incluso agilizando los trámites que puedan quedar la apertura de la pista de patinaje se demoraría al menos hasta el 20 de diciembre en el mejor de los casos. «Es imposible. No es rentable», continúa.

El Ejecutivo de Rafael Mateos acordó en octubre «admitir a trámite la solicitud presentada por «A. García Grupo, S.L.», para la instalación de una pista de hielo, dos atracciones infantiles y un poblado navideño». Sería del 22 de noviembre y hasta el 6 de enero.

La situación ha dado un vuelco desde entonces. La fecha prevista para abrir la pista de hielo ya se ha rebasado. Además, el Ayuntamiento ha decidido ir a una licitación pública «por criterios técnicos», puntualiza el concejal portavoz. «Cuando existe una deuda por un particular o un empresario y solicita la ocupación de vía pública no se le puede autorizar la misma. Por este motivo, pedimos informe a los técnicos. La solución era, según establecieron, una licitación, y así se acordó», detalla Orgaz. Esa licitación va al límite con los plazos. En la Junta de Gobierno del viernes no se trató el asunto, según Ángel Orgaz. No hay constancia de empresas interesadas. El Gobierno guardó silencio ayer sobre ello.

Antonio García Camisón ha reconocido esta semana que adeuda una cantidad al Ayuntamiento, aunque la misma está pendiente de compensación. «La cuantía asciende a 34.911,87 euros, que obedece, una vez compensada la factura que estaba pendiente de pago por el Consistorio, a las tasas de la instalación de la pista de hielo, del tobogán y del mercadillo navideño del año 2023», explica el empresario en una nota.

«El año pasado perdí 58.000 euros con una inversión de 180.000. Ahora sería peor» Antonio García Empresario

«Yo no me voy a presentar. El año pasado perdí 58.000 euros con una inversión de 180.000. Ahora sería peor. Se está fiscalizando todo, el PSOE no quiere que haya pista, nunca ha querido», lamenta. Revela que el Ayuntamiento aún debe pagarle 18.000 euros por las entradas de la pista del año pasado. Ese ingreso podría compensar en parte la deuda contraída por su parte y que ha llevado a una licitación.

En la misma, el Ayuntamiento asume el déficit del negocio con una aportación de 30.000 euros. El diseño del proyecto es el de un «mini parque de atracciones». También se exime a la empresa de pagar la tasa de ocupación. La mercantil, no obstante, sí tendría que abonar un canon. El Ayuntamiento dice que trabaja en una programación navideña de calidad, haya o no pista de hielo.