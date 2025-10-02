HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

David Valls y Ramón Jiménez, directivos de Extremadura New Energies afectados por los recortes. HOY

La empresa de la mina de litio de Cáceres, a sus accionistas: «Ha sido un año frustrante»

Infinity Metals sigue reduciendo los costes vinculados al proyecto, rebaja la vinculación con la compañía de sus directivos en Extremadura y advierte de la posibilidad de que la Junta ponga fin al procedimiento administrativo

Claudio Mateos

Claudio Mateos

Cáceres

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:54

Comenta

«Ha sido un año frustrante». Con esta declaración inicia el presidente ejecutivo de Infiniy Metals, Adrian Byass, la carta a los accionistas que ... encabeza el informe anual de la compañía minera, publicado a finales de septiembre. El máximo responsable de la empresa que promueve la mina y planta de procesado de litio de Cáceres hace referencia al «lento avance en la solicitud de licencia minera y la tramitación de los permisos en España», así como a «un menor interés en el sector de litio» a lo largo del último año, lo que ha llevado a Infinity Metals (antes Infinity Lithium) a «implementar medidas que han reducido y seguirán reduciendo significativamente los costes y optimizando sus operaciones».

