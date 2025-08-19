Chloe de la Rosa y Victorino Martín, galardonados con la Tenca de Oro 2025 La fiesta de interés gastronómico de la comarca cacereña de Tajo-Salor se celebra este sábado en Garrovillas de Alconétar con la degustación de 3.000 raciones del popular pescado

R. H. Cáceres Martes, 19 de agosto 2025, 13:04 Comenta Compartir

La Fiesta de la Tenca, evento declarado de Interés Gastronómico de Extremadura, vuelve este sábado 23 de agosto a Garrovillas de Alcónetar (Cáceres), donde se degustarán 500 kilos de este pez autóctono de la zona, junto a un amplio programa de actividades que se cerrarán con el concierto de Soraya Arnelas. Los galardonados este año con la Tenca de Oro son la joven cantante Chloe de la Rosa y el ganadero Victorino Martín.

La Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor organiza esta cita que cumple su trigésimo séptima edición y que conjuga tres señas de identidad de las quince localidades del territorio, como son la gastronomía, el turismo y la convivencia.

Se trata de una fiesta itinerante que este año vuelve a Garrovillas, donde se ha celebrado ya en 1991, 2002 y 2010, por lo que será anfitriona por cuarta vez, coincidiendo este año con las fiestas de San Roque y la bajada de la Virgen de Altagracia a la localidad.

Ampliar Presentación de la Fiesta de la Tenca este martes en el Museo Casa Pedrilla de Cáceres. Jorge Rey

El acto institucional tendrá lugar el viernes, 22 de agosto, por la tarde con la entrega de las Tencas de Oro 2025, que este año han recaído en la joven artista Chloe de la Rosa, como símbolo de apoyo a los artistas del futuro, y en el ganadero taurino Victorino Martín, en reconocimiento a la tradición de la cultura taurina, muy vinculada a Garrovillas.

Los detalles de la Fiesta de la Tenca se han dado a conocer este martes en una rueda de prensa, recogida por Europa Press, en la que han participado la diputada de la Diputación de Cáceres, Isabel Ruiz, acompañada de la también diputada provincial y alcaldesa de Garrovillas, Elísabeth Martín; el alcalde de Arroyo de la Luz y presidente de la Mancomunidad Tajo-Salor, Carlos Caro, y la alcaldesa de Monroy y vicepresidenta de Tagus, Sandra Bernal.

Programa de actividades

La jornada del sábado comenzará con el tradicional concurso de pesca para, a partir de las 11.00 horas, proceder a la apertura de los stands de promoción turística e iniciar las visitas turísticas a enclaves de la localidad, como su plaza porticada, sus iglesias o conventos.

En la Casa de Cultura habrá una exposición de acuarios organizada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, y a partir del mediodía se podrá disfrutar de actividades de animación infantil en la avenida de Colón.

También se instalará un mercado bio y artesano con productos de la región en el que participarán más de 20 productores y artesanos de la comarca, que ofrecerán quesos, embutidos, productos de la huerta, miel, cosmética natural, cerámica y muchos más, y se han organizado talleres de alfarería con Alfar Ramos, y de vidrio con Lamia Creativa.

A las 12.30 horas tendrá lugar la actividad GastroTenca con un 'show cooking' participativo, en el que tres reconocidos chefs de la comarca deleitarán a los asistentes con sus creaciones con la tenca como protagonista de los platos.

Por un lado, Elvira Bonilla, del hotel-restaurante La Laguna, de Brozas, presentará una espina de tenca en escabeche. José Manuel Galán Rubio, del restaurante Pan de Huerta de Cáceres, elaborará un pan y puri relleno con tarta de tenca y chicharrón de su piel. Y, finalmente, Claudio Vidal, de Casa Claudio, en Casar de Cáceres, cocinará su famoso perrito caliente de tencas, pensado especialmente para acercar este producto también a los más jóvenes.

Hacia las 13.30 horas tendrá lugar el concurso de gastronomía no profesional, y en las casetas de degustación, situadas en la plaza de Colón, se repartirán unas 3.000 raciones para todos los que quieran probar este pez.

La nota musical la pondrá el saxofonista Benjamín Dorado, que actuará a las 14,00 horas, y la jornada concluirá con el concierto de Soraya Arnelas, que fue Tenca de Oro en 2012.

Como Garrovillas celebra estos días las fiestas de San Roque, no faltarán los festejos taurinos con una suelta de dos vacas y un toro al estilo tradicional en la Plaza Mayor, a partir de las 19.30 horas.

«La Fiesta de la Tenca será, una vez más, un encuentro en el que tradición, gastronomía y cultura se dan la mano para mostrar la riqueza de nuestra comarca y reforzar el sentimiento de pertenencia a este territorio», ha asegurado la alcaldesa.

Temas

Cáceres