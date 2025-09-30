HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lugar en el que tuvieron lugar los hechos el pasado domingo 21 de septiembre en Cáceres. JORGE REY

La defensa del encarcelado por la muerte de Jonathan en Cáceres pide que declaren todos los implicados

El investigado está en prisión provisional desde el pasado lunes y sus cuatro acompañantes en libertad con cargos

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 30 de septiembre 2025, 08:26

La defensa del joven encarcelado por la muerte en una reyerta en Cáceres de Jonathan Espinoza, el chico de origen nicaragüense de 25 años, pide que la jueza de instrucción del caso llame a declarar a todas las personas implicadas en la pelea mortal, tanto a los amigos del fallecido como a los que acompañaban al investigado. Estas cuatro personas fueron detenidas aunque el único que fue ingresado en prisión fue el autor del puñetazo mortal que dejó en estado crítico al chico nicaragüense, un apasionado del baile conocido por el sobrenombre de Pirlo.

Según señala la defensa todavía no han comparecido ante el juzgado para testificar sobre lo sucedido en la mañana del domingo 21 de septiembre, cuando en un comercio de 24 horas de la calle Virgen de Guadalupe se inició una discusión que terminó en una pelea en el exterior de este local, junto al hotel Alcántara. El abogado de la defensa, que ha recurrido la medida de prisión provisional solicita que haya más fluidez en los trámites puesto que hay una persona encarcelada, señala a este diario.

Todo se inicia con un enfrentamiento verbal entre el supuesto autor de la muerte de Jonathan y dos amigos de este. A partir de ese momento comienza una reyerta entre los dos grupos en los que, tal y como detalla el atestado policial, no todos participan de la misma manera ni con la misma intensidad. Cuatro jóvenes, dos de cada grupo, empiezan a darse los primeros golpes y puñetazos, según muestran las imágenes y detalla el atestado policial.

En un momento dado Jonathan sujeta al autor del puñetazo mortal por la espalda tratando de evitar que continúe golpeando a uno de sus amigos. Después lo suelta y gira la cabeza para poder ver lo que sucede a su izquierda, momento en el que su agresor arma el brazo y lanza un puñetazo con la mano derecha que impacta en rostro del joven nicaragüense, que cae fulminado al suelo y deja de moverse, tendido boca abajo. La pelea continúa junto al cuerpo de Jonathan, que recibe una patada de los miembros del otro 'bando' a la altura de la cadera y otra, un poco más tarde, en una pierna.

El joven fallecido llevaba tres años en Cáceres, en donde residía. Sus pompas fúnebres tuvieron lugar el pasado miércoles, en donde fue despedido por sus dos hermanas y su madre, que viajó desde Nicaragua. Estaba previsto que las cenizas del joven fueran trasladadas a su país natal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  2. 2 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  3. 3 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  4. 4 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  5. 5

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  6. 6 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  7. 7

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026
  8. 8 Compañeros y autoridades recuerdan a la mujer apuñalada en Badajoz: «Tenía la vida por delante»
  9. 9

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  10. 10 Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La defensa del encarcelado por la muerte de Jonathan en Cáceres pide que declaren todos los implicados

La defensa del encarcelado por la muerte de Jonathan en Cáceres pide que declaren todos los implicados