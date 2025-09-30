La defensa del encarcelado por la muerte de Jonathan en Cáceres pide que declaren todos los implicados El investigado está en prisión provisional desde el pasado lunes y sus cuatro acompañantes en libertad con cargos

La defensa del joven encarcelado por la muerte en una reyerta en Cáceres de Jonathan Espinoza, el chico de origen nicaragüense de 25 años, pide que la jueza de instrucción del caso llame a declarar a todas las personas implicadas en la pelea mortal, tanto a los amigos del fallecido como a los que acompañaban al investigado. Estas cuatro personas fueron detenidas aunque el único que fue ingresado en prisión fue el autor del puñetazo mortal que dejó en estado crítico al chico nicaragüense, un apasionado del baile conocido por el sobrenombre de Pirlo.

Según señala la defensa todavía no han comparecido ante el juzgado para testificar sobre lo sucedido en la mañana del domingo 21 de septiembre, cuando en un comercio de 24 horas de la calle Virgen de Guadalupe se inició una discusión que terminó en una pelea en el exterior de este local, junto al hotel Alcántara. El abogado de la defensa, que ha recurrido la medida de prisión provisional solicita que haya más fluidez en los trámites puesto que hay una persona encarcelada, señala a este diario.

Todo se inicia con un enfrentamiento verbal entre el supuesto autor de la muerte de Jonathan y dos amigos de este. A partir de ese momento comienza una reyerta entre los dos grupos en los que, tal y como detalla el atestado policial, no todos participan de la misma manera ni con la misma intensidad. Cuatro jóvenes, dos de cada grupo, empiezan a darse los primeros golpes y puñetazos, según muestran las imágenes y detalla el atestado policial.

En un momento dado Jonathan sujeta al autor del puñetazo mortal por la espalda tratando de evitar que continúe golpeando a uno de sus amigos. Después lo suelta y gira la cabeza para poder ver lo que sucede a su izquierda, momento en el que su agresor arma el brazo y lanza un puñetazo con la mano derecha que impacta en rostro del joven nicaragüense, que cae fulminado al suelo y deja de moverse, tendido boca abajo. La pelea continúa junto al cuerpo de Jonathan, que recibe una patada de los miembros del otro 'bando' a la altura de la cadera y otra, un poco más tarde, en una pierna.

El joven fallecido llevaba tres años en Cáceres, en donde residía. Sus pompas fúnebres tuvieron lugar el pasado miércoles, en donde fue despedido por sus dos hermanas y su madre, que viajó desde Nicaragua. Estaba previsto que las cenizas del joven fueran trasladadas a su país natal.

