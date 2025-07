«El Corral es un referente de la música en Cáceres, no un sitio pensado para los turistas»

Luis García Marín es muy consciente de que su perfil no es el habitual en la hostelería ni en lo que se conoce como ... el mundo de la noche. Catedrático de Fisiología en la UEx, da clases y prácticas en el Grado de Bioquímica dirige un instituto de investigación y ha firmado cerca de un centenar de 'papers' científicos. Y además, y aquí está lo curioso, gestiona desde hace 25 años (este año cumplirá 26) El Corral de las Cigüeñas, un local referente del ocio y la música en directo en la ciudad, enclavado en la Cuesta de Aldana. «Mi trabajo es el otro, a mí no me gusta el fútbol, los toros ni la caza, no lo hago, mi tiempo libre estoy aquí», explica en una entrevista en este local tapizado de hiedra en el corazón de la ciudad monumental.

Son 25 los años en que este local lleva gestionado por García, pero abrió sus puertas en 1971. «El Gobernador Civil concedió por aquel entonces un permiso para actuaciones de flamenco fundamentalmente». Tras pasar por varias etapas (de 1992 a 1999 Isidro Timón se asoció al hijo del fundador de este local, Andrés Pérez, y a su hermano Valentín y continuó confeccionando la programación musical) García toma las riendas a punto de empezar el siglo XXI. «Cuando yo lo cogí abría fundamentalmente en buen tiempo, desde Semana Santa a octubre, y en invierno abría algunos fines de semana y puentes». Los motivos por los que se embarcó en esta aventura los tiene muy claros. «Un buen amigo quería quedarse con él, se quedó solo, los otros socios que iban a estar no pudieron y me lo ofreció, él era del mundo de la hostelería e iba a llevar parte de la gestión y yo veía la posibilidad de hacer música», explica. Después de los inicios a su socio le surgió la posibilidad de otro tipo de trabajo y Luis García se quedó con la gestión al completo. «La hostelería quema mucho y decidimos que lo mejor era que él fuera por un camino y yo por otro, y así seguimos siendo amigos, muy buenos amigos».

La fórmula para poder abarcar todo ha sido delegar en la figura del encargado. «Es una persona que se ocupa de hacer los pedidos y de todo, en lo que he tenido más presencia ha sido en la programación». ¿Cómo ha logrado sobrevivir un cuarto de siglo sin aburrirse o agobiarse? «Yo no vivo aquí, no me pesa», insiste. Y confía en su equipo. «He tenido mucha suerte y me lo he currado, es gente que responde, no he tenido ningún problema, pero hay que tener en cuenta lo que pagas, un encargado tiene que tener un sueldo que le permita cargar con ciertas responsabilidades». Reflexiona sobre los problemas que aquejan a la hostelería. «Yo me planteaba este negocio a futuro, que la gente estuviera a gusto, que la gente volviera y también pensado para la gente de Cáceres, no para el turismo, con precios hechos para la gente de aquí, no como el sitio guay de la ciudad monumental con el patio de hiedra en el que te cobro 12 euros por un gin-tonic».

Licencias

Hubo un tiempo en la ciudad en el que no estaba completamente definido qué actividad podía llevar a cabo cada bar. Cuando se ordenó este asunto, en el año 2010, García invirtió en el local «para poder conseguir una licencia de conciertos, ligada a la de cafetería-bar, no es independiente, tiene una serie de limitaciones, y una de ellas es la hora de finalización de los conciertos o de la música en vivo que son las once de la noche, que es cuando obligan a una disminución de decibelios». Desde que se obtuvo esta licencia puede llegar a programar entre 60 y 70 conciertos anuales, que suelen empezar entre las seis y las nueve de la noche. Organiza 'Corral fusión', que son actuaciones durante el Womad y también sirve de sede al Festival de Blues de Cáceres. Así, año tras año, el Corral, considera Luis, se ha convertido «en un referente» de la música. Junto con Boogaloo, en la avenida de Hernán Cortés, son los dos únicos bares que de manera permanente programan música. Y no se solapan, porque los horarios son diferentes».

Para añadir un punto más de singularidad es un bar con vecindario, ya que en la vivienda que está sobre la parte cerrada de El Corral vive una de las dueñas de este espacio. «No se queja, dice que se ha criado escuchando calentar a las bailarinas en el zaguán de su casa», destaca. «A las 11 como muy tarde se acaban los conciertos y después cerramos a las dos o dos y media en verano». Horarios suaves que permiten levantarse fresco al día siguiente.