Condenan al portero de un edificio de Cáceres por rajar 14 ruedas de coches de vecinos

Sergio Lorenzo Cáceres Lunes, 8 de agosto 2022, 07:19 Comenta Compartir

El portero de un edificio que se encuentra en una avenida de la ciudad de Cáceres ha sido condenado por haber cometido un delito continuado de daños. El hombre, de unos cincuenta años, llevaba 10 trabajando de portero, y decidió vengarse cuando supo que varios vecinos del inmueble se habían quejado de su trabajo en una reunión de la junta de propietarios.

Entre los días 26 y 29 de abril de 2020, rajó con un cuchillo o un arma similar 14 ruedas de cuatro vehículos. Tres estaban aparcados en el interior del garaje y el cuarto se encontraba estacionado en la calle, cerca de la entrada al edificio.

Destrozó las cuatro ruedas de un Land Rover, otras cuatro ruedas de un Citroën, dos neumáticos de un Mercedes y otras cuatro ruedas de un Volkswagen Polo. Se han valorado los daños causados en 1.365 euros.

Pillado por una cámara

Él negó que hubiera sido el culpable de los daños en los coches; pero fue grabado cuando destrozaba las ruedas de un coche, por la cámara de seguridad instalada por la comunidad de propietarios en el garaje del edificio.

Sentado en el banquillo de acusados del Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, fue condenado a pagar a los perjudicados los daños causados, un total de 1.365 euros; además de hacer frente a una multa de 4.080 euros.

Él recurrió esta sentencia en la Audiencia Provincial de Cáceres, al asegurar que no se reconoce en las imágenes de las grabaciones, y que de ser condenado debía ser solo por rajar las ruedas de un coche y no de cuatro, ya que no hay imágenes de los daños en los otros vehículos.

Sin dudas

La Audiencia Provincial ha confirmado la condena del Juzgado de lo Penal, ya que indica que no hay duda de que él es la persona que a las cuatro y media de la tarde del 27 de abril de 2020 se acerca a un Wolkswagen Polo y se agacha al lado de cada rueda. Los vecinos le reconocen en las imágenes, y llama la atención que se le ve tranquilo, caminando despacio, sin esconderse ya que de ser visto por alguien su presencia estaba justificada al ser el portero, causando los daños unos minutos antes de empezar su jornada de trabajo.

La Policía también asegura que es el autor de todos los daños, ya que todas las ruedas están rajadas igual.