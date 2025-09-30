Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen

Ocho meses de prisión, inhabilitación para sufragio pasivo, pérdida del derecho a subvenciones durante cuatro años y pago de las costas procesales es la ... pena impuesta por la Audiencia Provincial de Cáceres al opositor que 'clavó' las respuestas de su examen de un borrador elaborado por el tribunal que regía un proceso de oposiciones en la Diputación. Se trata de una plaza de oficial de imprenta y la prueba era la parte práctica.

El tribunal considera en la sentencia emitida el pasado 24 de septiembre tras la vista oral, que tuvo lugar una semana antes, que el acusado obtuvo de forma ilícita el modelo y las respuestas del examen práctico, ya que coincidía exactamente con el modelo del tribunal, incluyendo expresiones, signos y puntuación. Se trata de un delito en grado de tentativa, porque el proceso se paralizó antes de que el acusado obtuviera el puesto. El aspirante logró la nota máxima en esta prueba, pero el proceso se paralizó al percatarse el tribunal.

No fue identificado el funcionario que filtró la información, pero la sala entiende que el acusado se aprovechó de un secreto obtenido de miembros del tribunal. «Quien accede al contenido del ejercicio lo hace desde la única fuente que tiene la información privilegiada: los cinco miembros del tribunal», dice textualmente.

Sobre esto la sentencia apunta que «es irrelevante que no se conozca la identidad del funcionario público» aunque sí aplica una agravante y que considera que «quedó seriamente afectada la transparencia y la justicia del proceso selectivo disminuyendo la confianza de los ciudadanos en dichas oposiciones» y «se generó un serio perjuicio para las expectativas del resto de los opositores».

Tal y como se vio durante el juicio la defensa hizo referencia a la fractura de la 'cadena de custodia', ya que el vocal del jurado se llevó un pen con el borrador de las respuestas a su casa. Al respecto la sentencia señala que «la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental».

En la declaración que hizo el acusado el día del juicio atribuyó a llevar trabajando en el sector de la impresión editorial «desde los 18 años» en una empresa privada y poder responder correctamente el examen. Al ser preguntado por la Fiscalía sobre «la identidad absoluta» entre el borrador y sus respuestas, él asegura que es su práctica profesional lo que le llevó a conseguir un resultado tan bueno. «Hice mi examen y no sé a qué se parece», indicó el acusado, que tilda de «sencillo» un examen en el que hubiera logrado un rotundo 10, la máxima puntuación.