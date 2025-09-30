HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El opositor atribuyó a su experiencia en el sector editorial su capacidad para responder correctamente todas las respuestas. HOY

Condenan al opositor a una plaza de la Diputación por utilizar una filtración en el examen

La Audiencia Provincial impone ocho meses de prisión al hombre por considerar probado que obtuvo de forma ilícita el modelo y las respuestas del examen para acceder a un puesto en la imprenta de la institución provincial

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Martes, 30 de septiembre 2025, 14:20

Ocho meses de prisión, inhabilitación para sufragio pasivo, pérdida del derecho a subvenciones durante cuatro años y pago de las costas procesales es la ... pena impuesta por la Audiencia Provincial de Cáceres al opositor que 'clavó' las respuestas de su examen de un borrador elaborado por el tribunal que regía un proceso de oposiciones en la Diputación. Se trata de una plaza de oficial de imprenta y la prueba era la parte práctica.

