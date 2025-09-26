HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El acuerdo de conformidad se ha firmado hoy en la Audiencia Provincial de Cáceres. JORGE REY
Cáceres

Condenan a dos años de cárcel a un ganadero por explotar y mantener en condiciones infrahumanas a dos inmigrantes marroquíes

La defensa del acusado, que reconoce los hechos, señala que el empresario no tenía intención «de aprovecharse de ellos»

Cristina Núñez

Cristina Núñez

Cáceres

Viernes, 26 de septiembre 2025, 07:33

Trabajaron durante un mes sin contrato, se vieron obligados a convivir con los cerdos, dormir en el suelo sin agua ni calefacción, trabajar sin descanso ... recoger a mano y sin guantes los excrementos de los animales, entre otras cosas. Esa fue la situación que sufrieron dos inmigrantes marroquíes cuyo jefe ha sido condenado este jueves por la Audiencia Provincial a dos años de prisión y una multa por dos delitos contra los derechos de los trabajadores por imposición de condiciones ilegales y contra la seguridad en el ámbito laboral.

