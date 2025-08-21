HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El juicio está fijado para el 25 de septiembre en la Audiencia Provincial de Cáceres

Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados

Contrató verbalmente a inmigrantes sin papeles que trabajaron un mes en la finca durmiendo en un contenedor de obra y en condiciones inhumanas

C. M.

Cáceres

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:12

La Fiscalía de Cáceres ha pedido cinco años de cárcel para el dueño de una explotación ganadera de la provincia por un delito contra ... los derechos de dos trabajadores de la finca que se vieron obligados a convivir con los cerdos, dormir en el suelo sin agua ni calefacción, trabajar sin descanso ni contrato o recoger a mano y sin guantes los excrementos de los animales, entre otras cosas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  9. 9 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados

Piden 5 años de cárcel a un ganadero de Extremadura que hizo convivir con cerdos a dos empleados