La madre de Jonathan, el joven fallecido en la reyerta mortal, llega a Cáceres para despedir a su hijo La familia prevé incinerar el cuerpo y trasladar los restos hasta Ocotal, la ciudad de Nicaragua de la que era originario

María José Torrejón Cáceres Martes, 23 de septiembre 2025, 20:46

La madre de Jonathan Espinoza, que vive en Nicaragua, llega este martes a Cáceres para despedir a su hijo, fallecido el domingo en una reyerta mortal ocurrida en la avenida Virgen de Guadalupe de la capital cacereña.

La idea de la familia es incinerar el cadáver y trasladar las cenizas hasta Ocotal, la ciudad originaria de la víctima. Por el momento, no hay fecha para el sepelio. La madre de Jonathan se reunirá en Cáceres con las dos hermanas del fallecido que viven en España. El joven de 25 años residía con la hermana menor, en la zona de Reyes Huertas.

El juzgado de instrucción número dos de Cáceres decretó este lunes a última hora el ingreso en prisión de uno de los cinco detenidos acusado de homicidio. Los otros cuatro han quedado el libertad con cargos.

La comunidad latina de Cáceres llora la muerte de este chico, un apasionado del baile al que sus allegados llamaban Pirlo. Llegó a la ciudad hace tres años.

Su muerte también se llora en su país natal. Era miembro de la Selección Rítmica Independiente de Ocotal, la ciudad más importante del departamento de Nueva Segovia, situado al norte del país, en la frontera con Honduras. Curiosamente, Jonathan se relacionaba en Cáceres con la población hondureña.

«Se nos adelantó otro de los que siempre estuvo al frente en los desfiles y en otros momentos importantes para la Selección Rítmica Independiente. Hoy ha pasado a la presencia del señor otro de los angelitos de la Tía Adriana. Descansa en la paz. Rompe filas, Pirlo. Hasta pronto», ha escrito la agrupación musical de Nicaragua en sus redes sociales.

Tal y como se ha publicado, los hechos ocurrieron en torno a las ocho y media de la mañana del domingo. El joven de 25 años resultó herido en una reyerta. La Policía Nacional detuvo a cinco implicados, con edades comprendidas entre los 21 y los 29 años de edad.

La Policía Nacional mantiene la investigación abierta. El primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cáceres, Emilio Borrega, ha indicado este lunes que Jonathan era usuario del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), al igual que la hermana con la que residía hasta ahora. Hay que recordar que el Consistorio ha anunciado que correrá con los gastos del sepelio. «Al ser personas sin recursos, el Ayuntamiento se hace cargo de las costas del sepelio. Al ser una familia vulnerable y no tener medios, tiene que ser el Consistorio quien se encargue de darle un entierro digno a esta persona», ha detallado. Borrega ha añadido que pondrá a disposición de los familiares al equipo de psicólogos de Asuntos Sociales.

