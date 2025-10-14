Comienza la construcción del edificio que albergará la neocueva de Maltravieso en Cáceres

La construcción del edificio que albergará la réplica de la cueva de Maltravieso de Cáceres ha comenzado este martes de manera oficial. Según ha ... informado el Museo de Cáceres a través de sus redes sociales, el inicio de los trabajos lleva aparejado también a partir de hoy el cierre indefinido del centro de interpretación ubicado en junto la explanada de la cavidad.

El Ayuntamiento de Cáceres adjudicó a pricipios de septiembre a la empresa Magenta la construcción del edificio que acogerá la futura neocueva por un importe de 1,58 millones de euros. Este proyecto tiene como finalidad levantar el inmueble que albergará la réplica a escala real de aproximadamente un 60% de la cueva de Maltravieso, concebida como un espacio divulgativo y de interés turístico para la ciudad. El plazo de ejecución previsto es de 11 meses.

En 2024 ya se había adjudicado a la UTE Imandra Project–Tecmolde–Federico Soriano el contrato para el diseño y ejecución de la propia reproducción de la cueva, una firma especializada en escenografía y museografía. La obra iniciada este martes se centra, por tanto, en la construcción del edificio que la contendrá, de manera que se trata de dos procedimientos administrativos distintos.

El origen de esta iniciativa se encuentra en el valor patrimonial de la Cueva de Maltravieso, declarada Bien de Interés Cultural y reconocida internacionalmente tras confirmarse que sus pinturas rupestres, especialmente las representaciones de manos, cuentan con una antigüedad estimada de 66.700 años, las más antiguas conocidas hasta la fecha. Este hallazgo situó a Cáceres en el centro del debate científico sobre los orígenes del arte y la presencia de neandertales en la Península.

Experiencia inmersiva

Desde 1998 existe un pequeño centro de interpretación junto a la cueva, con recursos limitados y escasa capacidad de atracción turística. El nuevo proyecto busca superar esas limitaciones mediante una experiencia inmersiva que refuerce la oferta cultural local y respalde la candidatura del Calerizo cacereño a Patrimonio Mundial de la Unesco.

El nuevo edificio bus cambinar modernidad y funcionalidad, con el objetivo de reproducir de forma fiel la visita a la cueva original y, al mismo tiempo, preservar su patrimonio. Contará con una única planta de unos 2.190 metros cuadrados construidos, distribuidos entre áreas de recepción, salas expositivas, la réplica principal, zonas técnicas, espacios de investigación y dependencias administrativas.

El diseño pretende integrar el edificio en el entorno urbano y cultural de Cáceres, empleando materiales sostenibles y eficientes, como hormigón armado, carpintería metálica de alto rendimiento y cerramientos con aislamiento térmico y acústico. La propuesta museográfica girará en torno a la reproducción de aproximadamente un 60% de la cueva, la parte más representativa, complementada con espacios interpretativos, audiovisuales, paneles interactivos y materiales didácticos. Además, incluirá laboratorios y zonas de trabajo científico, de modo que el edificio funcione también como centro de investigación.

La accesibilidad universal es otro de los pilares del diseño, con itinerarios adaptados, señalización inclusiva y espacios accesibles. En el ámbito técnico, se contemplan sistemas de climatización de bajo consumo, iluminación LED, gestión eficiente del agua y medidas sostenibles que reduzcan el impacto ambiental.

El presupuesto global del proyecto asciende a 6.497.333,89 euros, que incluyen tanto la ejecución de las obras como el equipamiento museográfico y técnico. El plan de urbanización prevé la adecuación de accesos, pavimentación, zonas verdes y mobiliario urbano, con el fin de integrar el edificio en su entorno. También se incluyen partidas para gastos indirectos, imprevistos y mantenimiento a largo plazo, priorizando materiales de alta durabilidad y sistemas domóticos para optimizar la gestión energética.