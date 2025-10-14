HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La Junta destina 1,3 millones a ayudas directas para comprar viviendas protegidas
El centro de interpretación de la cueva cierra desde este martes. HOY

Comienza la construcción del edificio que albergará la neocueva de Maltravieso en Cáceres

El centro de interpretación de la cavidad cierra de manera indefinida a partir de este martes

C. Mateos

Cáceres

Martes, 14 de octubre 2025, 11:39

La construcción del edificio que albergará la réplica de la cueva de Maltravieso de Cáceres ha comenzado este martes de manera oficial. Según ha ... informado el Museo de Cáceres a través de sus redes sociales, el inicio de los trabajos lleva aparejado también a partir de hoy el cierre indefinido del centro de interpretación ubicado en junto la explanada de la cavidad.

