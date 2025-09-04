Magenta construirá por 1,58 millones el edificio de la neocueva de Maltravieso El concurso para ejecutar la estructura que albergará la réplica de la cavidad se volvió a convocar tras quedar desierto la primera vez

La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Cáceres ha propuesto, en su reunión de ayer, la adjudicación de la construcción del edificio que albergará la neocueva de Maltravieso a la empresa Magenta, por importe de 1,58 millones de euros. Las obras tienen como objetivo la edificación del inmueble que albergará después una recreación o réplica de la Cueva de Maltravieso, a tamaño natural, como recurso divulgativo y turístico para la ciudad.

El año pasado ya se adjudicó el servicio para el diseño y la construcción de la réplica de la Cueva de Maltravieso a una empresa especializada en escenografías y recursos museográficos. Se trata de la UTE Imandra Project-Tecmolde-Federico Soriano. Lo que ahora se adjudica es la construcción del edificio en cuyo interior se instalará esa réplica, puesto que son dos procedimientos separados.

La Cueva de Maltravieso de Cáceres alberga algunas de las manifestaciones de arte rupestre más antiguas de Europa, las famosas manos, que han sido nominadas como Mejor Descubrimiento o Hallazgo Histórico en los II Premios de los Lectores +Historia, convocados por la revista ‘Historia National Geographic’.

El edificio adjudicado a Magenta ayer es un espacio contenedor destinado a acoger una réplica parcial, a escala real, de la cueva de Maltravieso «con el objetivo de convertirla en un recurso turístico, patrimonial y divulgativo de primer nivel».

En términos arquitectónicos, el edificio se estructura en una única planta de aproximadamente 2.190 metros cuadrados construidos, distribuidos en diferentes espacios destinados a la recepción de visitantes, áreas expositivas, la propia reproducción de la cueva, zonas técnicas y de investigación, además de áreas de servicio y administración.

Los antecedentes de esta actuación se encuentran en la relevancia patrimonial de la propia cueva de Maltravieso, declarada Bien de Interés Cultural y objeto de atención internacional tras el descubrimiento de que sus pinturas rupestres, las famosas manos, tienen una antigüedad estimada de 66.700 años, las más antiguas conocidas en el mundo. Este hallazgo situó a Cáceres en el centro del debate científico sobre los orígenes del arte y la interacción entre homo sapiens y neandertales.

Centro de divulgación

Desde 1998 existe un centro de divulgación anexo a la cueva, aunque con instalaciones limitadas y con escaso impacto turístico. La actual propuesta pretende superar esas limitaciones creando una experiencia inmersiva que, además de reforzar la oferta cultural de la ciudad, respalde la candidatura del Calerizo cacereño como Patrimonio Mundial de la Unesco.

Se busca conjugar la funcionalidad con una estética que se integre en el entorno urbano y cultural de Cáceres, empleando materiales y sistemas constructivos que aseguren eficiencia energética, durabilidad y bajo mantenimiento. Entre estos destacan el uso de hormigón armado, carpintería metálica de altas prestaciones y cerramientos que favorecen la climatización natural y el aislamiento acústico.

En cuanto a la neocueva en sí, no será una réplica completa de la cavidad, sino tan solo de algo más de la mitad, un 60% de la cueva original. Sí estarán las galerías más importantes de Maltravieso, las que van desde la Sala de las Columnas hasta la Sala de las Chimeneas.