Comienza en Cáceres el que puede ser el mejor Extremúsika de todos los tiempos

A las siete de la tarde de este jueves, acompañando el buen tiempo, Rayden cantaba en uno de los tres escenarios del Extremúsika en el ... recinto ferial de Cáceres, convertido ahora en una auténtica ciudad de la música. Rayden decía mil palabras por minuto, mientras sus músicos hacían que cientos de jóvenes saltaran, sintiendo los acordes por las venas: «Mi más sentido bésame, bésame, besayúname./ Ayúdame a deshacer la cama./ Te comería a versos, pero me tragaría mis palabras./ Por eso mejor dejarnos sin habla», cantaba con toda rapidez el cantante las estrofas de la canción 'Matemática de la carne'.

Empezaba Extremúsika con ganas, después de dos años en suspenso, con miles de personas aún llegando, colocando sus tiendas de campaña en una zona en la que hay sitio para 5.000 tiendas. En este lugar se acomodaban los grupos venidos de Barcelona, de Mallorca, de Salamanca o de Badajoz, bebiendo sentados en hamacas playeras, esperando a que tocara alguno de sus grupos. «Nosotros venimos hoy a ver a Juancho Marqués y a Desakato y Boikot, también a Fátima Hajji, y mañana a Juanito Makandé, a Macaco, a RVFV» decía Manuel Collado que venía de Salamanca con otros siete amigos. Otros grupo era de Valverde de Leganés, de Badajoz. «No es la primera vez que vengo al Extremúsika –indicaba Gema Rodríguez–. Está vez venimos por lo menos 20 personas. «Vamos a a ver a 'Los de Marras', a Desakato y ahora a María Peláe».

Fueron enseguida a ver a la folklórica María Peláe, considerada la Lola Flores del siglo XXI, que a las siete de la tarde cogía el testigo dejado por Rayden y en otro escenario, en el de la Señora Cigüeña, comenzaba a versionar temas de La Faraona con un ritmo endiablado. A toda velocidad gritaba: «¿Qué cómo me las maravillaría yo?/ Que yo tenía un arcón que tenía/ tronchi, tronchito, pencajo y pencajito./ Detrás de la pica un grajo, detrás del grajo una graja./ Detrás de la graja una tinaja con veinticinco mujeres y una raja./ Detrás de la raja un huerco que dice Don Alonso Caña y Corcho./ Doña Juana Corcho Caña y sabe donde agirigajar con siete gigarajitos chicos./ Don Girigajo se quiere usted guegirajar conmigo./ No doña Girigaja no quiero que machaque mi niño más que un ajo.../ ¿Cómo me las maravillaría yo?». Una locura de una revivida Lola Flores moderna al animar al público. «¡Ole vosotras, vosotras, vosotres!».

Así empezaba un Extremúsika que muy mal tiene que andar las cosas para no ser considerado uno de los mejores que se han celebrado en Cáceres, en donde más de 400 personas dirigidas por el promotor Carlos Lobo están haciendo todo lo posible para que entre 60.000 a 70.000 jóvenes, a lo largo de cuatro días, disfruten de la música con toda tranquilidad. Es bastante más gente que en la última edición, la del año 2019, con 40.000 asistentes.

Si hace tres años había dos escenarios y una carpa, ahora son tres los escenarios que llevan nombres relacionados con Extremadura. Hay uno que está alejado, el Míster Bellota, en los que cada día actúan 8 o 9 grupos, desde las seis de la tarde hasta las seis de la madrugada. Este viernes actuarán en este lugar 'Shoul & Libra Loggia', 'Rapsusklei', 'Costa', 'RVFV', 'Nikone', 'SFDV', 'Gonçalo B2B Raúl Pacheco', 'Spartaque' y 'Bizza'.

Los otros dos escenarios, más apartados, están juntos. Son la Señora Cigüeña y Don Porky. Cuando hay actuación en un escenario en el otro se prepara el grupo siguiente. Aquí este viernes actúan Mario Donoso, MR. Kilombo, Huecco, Macaco, Juanito Makandé, Shinova, Miguel Campello, Los Zigarros, Ciclonautas y Che Sudaka.

En total son 60 conciertos en los tres escenarios. Una curiosidad es que hay dos grupos que han actuado en muchos Extremúsika, desde que nació el festival en Cáceres en 2004. Son los extremeños Sínkope, que esta madrugada presentaron su último disco 'Por pensar le dio al hombre', y 'Soziedad Alkohólika' que tocará en la madrugada del domingo.

Hay gente que el jueves había entrado con el abono que había comprado hace dos años por poco más de 25 euros, cuando ahora el abono con acampada cuesta 78 euros más 7 euros y medio de gastos en internet.

Una recomendación: usar los autobuses. Hay 100 guardias civiles realizando controles.