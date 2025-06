El colegio Carmelitas de Cáceres celebra un reencuentro histórico de alumnos y profesores

Álvaro Rubio Cáceres Sábado, 7 de junio 2025, 21:07 Comenta Compartir

El colegio Santa Cecilia de Cáceres, más conocido como Carmelitas, ha acogido este sábado, 7 de junio, un emotivo encuentro intergeneracional de antiguos alumnos y profesores para conmemorar dos siglos de historia de la congregación Carmelitas de la Caridad Vedruna.

El centro educativo de la capital cacereña se ha vestido de gala para celebrar un acto que ha congregado a cerca de 200 alumnos y profesores, y que ha estado marcado por los recuerdos de un colegio que es toda una institución en la ciudad.

«Me he jubilado pero nunca me he desvinculado del centro. Sigo muy ligada él, continúo entrando en el colegio como si estuviera aquí. Para mí lo fue todo. Estar con mis niños era la mayor satisfacción y alegría», ha comentado María Antonia Villares, que tiene 76 años y ha sido 42 profesora en el colegio Carmelitas que en la tarde de este sábado se ha llenado de emociones.

«Me he jubilado pero sigo muy ligada al colegio. Para mí lo fue todo. Estar con mis niños era la mayor satisfacción y alegría» María Antonia Villares Profesora jubilada

Mujeres que ahora tienen 92 años y en su infancia pasaron por las aulas de las Carmelitas, jóvenes recién graduados o antiguas alumnas que superan los 30 años se han reunido por una tarde en el colegio de su niñez.

«Para mí este centro es hogar y reencuentro con mi infancia y toda mi vida. Es sentir los valores que siempre he tenido desde pequeña», ha dicho Julia García Quirós, que es antigua alumna y también ha sido profesora e hija de docente. Tiene 30 años y si algún día es madre asegura que su hijo también irá a las Carmelitas.

«Para mí este colegio es hogar y reencuentro con mi infancia y toda mi vida. Es sentir los valores que siempre he tenido desde pequeña» Julia García Quirós Antigua alumna y profesora

«La Familia Vedruna ha dejado una huella imborrable a lo largo de 200 años, destacando su compromiso con la excelencia pedagógica y el servicio a la sociedad. Su legado trasciende fronteras, con presencia activa en los cuatro continentes, donde las hermanas dedican su vida a la lucha incansable por la justicia social», apuntan desde la Congregación.

Las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna tienen dos siglos de historia y el colegio cacereño lleva en la ciudad 135 años. Fue en 1889 cuando un grupo de madres impulsó este centro de la congregación Vedruna. Primero en una casa cedida por el Marqués de Monroy y, antes de llegar a San Pedro de Alcántara, estuvo en el actual convento de las Jerónimas, situado en la calle Olmos.

Las Hermanas Carmelitas de la Caridad Vedruna tienen dos siglos de historia y el colegio cacereño lleva en Cáceres 135 años

Desde sus inicios cientos de generaciones han pasado por las aulas de este colegio que abrió en la capital cacereña con tan solo 14 alumnas. En sus inicios fue exclusivamente femenino y, por aquel entonces, las internas pagaban 60 pesetas mensuales, las mediopensionistas 30 y las que solo asistían al centro educativo diez. Hoy, el colegio es concertado y ofrece todas las etapas educativas.

Asimismo, en sus inicios, desde la última década de finales del siglo XIX, tenía la obligación de acoger en el centro a al menos 40 alumnas de familias humildes que no tenían que abonar nada.

De aquello ha pasado mucho tiempo y ahora este reencuentro sirve para hacer memoria y recordar lo que han vivido en las aulas de este colegio ubicado en el corazón de la ciudad. Sus alumnos, antiguos y actuales, forman parte de una comunidad que cuenta con 31 centros educativos en once comunidades autónomas del país. Entre todos ellos tienen escolarizados a 22.918 estudiantes gracias a 1.697 educadores.

Temas

Cáceres

Educación