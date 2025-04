Un comercio de Cáceres sufre pintadas por el apoyo de su dueña a la mina

REDACCIÓN CÁCERES Viernes, 2 de septiembre 2022, 19:06 | Actualizado 21:35h. Comenta Compartir

El Círculo Empresarial Cacereño ha lanzado un comunicado en el que «lamenta y pide respeto» para una de sus socias tras aparecer en el escaparate de su tienda de la calle Argentina de Cáceres pintadas por apoyar la mina de litio en la ciudad. Esto ha ocurrido después de que su dueña colocara en la luna del negocio un papel formato A4 en el que se podía leer «Sí al progreso. Sí a Cáceres. Sí a la mina subterránea».

El comercio ha amanecido con una pintada en la fachada en la que se critica su apoyo explícito al proyecto empresarial para instalar una mina subterránea y una planta de procesado de litio. En las pintadas se acusa a la propietaria de recibir dinero a cambio de su apoyo y se le amenaza con un descenso en las ventas si mantiene esa postura.

La propietaria del comercio afectado, que prefiere no identificarse, dice estar «sorprendida», pero «tranquila» porque piensa que «la gran mayoría de la plataforma que no apoya la mina no piensa así». «Hay veces que hay alguna oveja descarrilada que se sale y monta estas. Es una pena. No me gusta que en mi ciudad haya comportamientos de este tipo», añade la afectada, que no tiene en mente quitar el cartel a pesar de estos hechos. «Hacerlo sería demostrar que tengo miedo. No creo que deba tener miedo a los cacereños», concluye.

La Plataforma Salvemos la Montaña se suma a la condena

La Plataforma Salvemos la Montaña ha publicado en sus redes sociales una nota en la que manifiesta su condena a las pintadas y «se desvincula de cualquier acto vandálico que se haya podido establecer contra cualquier establecimiento de la ciudad». En su nota, sienten «que se esté llegando a esta situación de polarización entre los vecinos» y destacan que desde la creación de la plataforma en 2017, han venido actuando «de forma cívica y pacífica, pero nunca con violencia».