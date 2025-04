Cierran el parque del Príncipe de Cáceres para sacar a una familia de jabalíes

REDACCIÓN Martes, 10 de mayo 2022, 13:41 | Actualizado 14:11h. Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cáceres ha cerrado las instalaciones del parque del Príncipe para sacar a una familia de jabalíes del recinto. La presencia de estos animales salvajes en la ciudad, que en los últimos meses han proliferado por distintos residenciales, incluidas zonas más próximas al centro, como es el caso del Príncipe, ha llevado al Consistorio a tomar medidas para garantizar la seguridad ciudadana. Así, a media mañana de este martes las personas que suelen acudir a pasear o practicar deporte a este espacio, se han encontrado con las puertas cerradas para poder llevar a cabo las tareas de evacuación de los ejemplares localizados.

Desde el Ayuntamiento confirman que se trata de una hembra con sus rayones, que se encontraba merodeando en el interior del recinto, por lo que se procederá a su extracción con un procedimiento que, según indican, todavía no se ha decidido, que puede ser mediante jaulas o con dardos. No será el único espacio de la ciudad que se cierre próximamente para sacar a los animales, aunque no se ha detallado en qué otras zonas se va a actuar.

Los vecinos de barrios residenciales han venido mostrando en reiteradas ocasiones su inquietud por la presencia de animales de esta especie en sus parques y jardines. Los jabalíes se están acercando cada vez más a zonas céntricas, como el Paseo Alto, donde hace poco se localizaban varios ejemplares. Al igual que en Montesol, donde el pasado marzo se vió a dos adultos con sus crías junto a las pistas deportivas Esperanza Mendoza, un área de gran influencia familiar. Acuden también a la parte trasera del residencial Infanta Isabel, junto a la Plaza de Toros.

La búsqueda de comida es la principal razón por la que los jabalíes se desplazan del monte al casco urbano, arrasando a su paso zonas ajardinadas, causando destrozos en el mobiliario urbano y poniendo en riesgo la seguridad vial al cruzar por las carreteras.

La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento anunciaron el verano pasado un programa científico para controlar su población, desarrollado por la empresa especializada en gestión cinegética Ingulados. Se explicó que se combinarían acciones cinegéticas con otras para extraer a los ejemplares, y que serían ejecutadas por la Federación Extremeña de Caza y Tragsa.

