¿Qué ha pasado este miércoles, 3 de septiembre, en Extremadura?
Limpieza este miércoles del cruce entre la avenida de España y Clara Campoamor, que por la tarde reabrió al tráfico una vez terminada la obra. HOY

El centro de Cáceres se llena de obras que llevaban hasta seis años pendientes

Clara Campoamor reabrió al tráfico este miércoles por la tarde tras finalizar los trabajos en el cruce con la avenida de España

C. M.

Cáceres

Jueves, 4 de septiembre 2025, 07:43

El centro de Cáceres soporta estos meses una acumulación de obras con la apertura de numerosas zanjas y cortes de tráfico. Se trata de ... trabajos de saneamiento, abastecimiento y asfaltado que llevaban hasta seis años pendientes, desde el ejercicio de 2019. Así lo resaltó este miércoles el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, quien recordó que el objetivo es modernizar una red obsoleta que viene generando filtraciones de agua, reventones de tuberías y problemas de presión en el suministro.

