El centro de Cáceres se llena de obras que llevaban hasta seis años pendientes

El centro de Cáceres soporta estos meses una acumulación de obras con la apertura de numerosas zanjas y cortes de tráfico. Se trata de ... trabajos de saneamiento, abastecimiento y asfaltado que llevaban hasta seis años pendientes, desde el ejercicio de 2019. Así lo resaltó este miércoles el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, quien recordó que el objetivo es modernizar una red obsoleta que viene generando filtraciones de agua, reventones de tuberías y problemas de presión en el suministro.

Muriel ofreció junto al edil de Infraestructuras, Víctor Bazo, un balance de las actuaciones en curso. Señaló que se trata de mejoras «imprescindibles» pese a que alteren la vida diaria de los vecinos. «Con ellas se moderniza la red en puntos clave de la ciudad, solventando problemas históricos como reventones, caída de presión, fugas y envejecimiento del material», explicó.

Las actuaciones incluyen la sustitución de colectores de hormigón, que sufrían filtraciones, por otros de PVC corrugados. Con ello, según Muriel, se garantiza que «la red no pierda ni una gota de agua», se evitan taponamientos por óxido y se consigue una presión más estable. Por eso, subrayó, estas obras eran prioritarias desde el inicio de la legislatura. «Deberían estar ya ejecutadas», recalcó, en referencia a que todas estaban contempladas en el contrato de concesión del servicio de saneamiento y abastecimiento, que los cacereños pagan a través del recibo del agua.

Las obras por anualidad

En cuanto al detalle de los trabajos, Muriel dijo que, correspondientes a la anualidad de 2019, están ahora en ejecución las obras de abastecimiento y saneamiento en la calle Catedrático Antonio Silva. El tramo desde la avenida de España hasta León Leal se ejecutará hasta el 19 de septiembre y después las obras pasarán al otro carril de la vía. También queda pendiente intervenir en la avenida de Alemania y en la de la Constitución, aunque en esta última solo se actuará en la rotonda con la calle Río Tíber. El coste de licitación de estas inversiones ronda 1,4 millones de euros.

Respecto a las obras previstas para 2019 y 2020, actualmente permanece cortada la plaza de San Francisco, donde se acometen trabajos de saneamiento que se prolongarán hasta diciembre. También están pendientes las obras de abastecimiento y saneamiento en Camino Llano y la calle Colón. De esa misma anualidad ya se ejecutó la actuación en la plaza de Conquistadores. En total, la inversión prevista asciende a 1,15 millones de euros.

En cuanto a las obras correspondientes a 2020 y 2021, la plaza Marrón ya ha sido renovada y también han concluido los trabajos en el cruce de la avenida de España con Clara Campoamor, que se reabrió este miércoles por la tarde al tráfico. Aún queda pendiente el asfaltado de una zona junto al Chalet de los Málaga y otra en San Antón, con un coste de 430.000 euros.

De las actuaciones programadas para 2024 y 2025, están pendientes de iniciar las obras de abastecimiento en varias calles: Simón Benito Boxoyo, José Bermudo Mateos, Tomás Pulido, Juan Rodríguez de Molina y Pedro Ulloa Golfín. La fecha estimada de finalización es mayo de 2026, con un presupuesto de 700.000 euros.

Plan de asfaltado

A estas obras se suma el plan de asfaltado de la ciudad. Este año se han programado tres campañas, dos de ellas vinculadas a las actuaciones de saneamiento y depuración. Ya se han ejecutado dos, que han mejorado el pavimento en vías como Ronda de San Francisco, Ruta de la Plata, el polígono de la Mejostilla, Fratres, calle Argentina y Antonio Canales, entre otras. La tercera campaña se llevará a cabo este mes e incluirá la calle Argentina, Sanguino Michel y Juan XXIII.

Muriel entró en la polémica por las críticas del PSOE al «caos» generado por las obras y a la mala información dada a los ciudadanos. Aseguró que estaban guardadas «en un cajón» y debían haberse realizado entre 2019 y 2021. «Más cómodo hubiera sido cruzarnos de brazos y no recibir críticas, pero este gobierno afronta los desafíos y cumple sus compromisos, aunque por el camino haya molestias», añadió.

Por su parte el alcalde, Rafael Mateos, dijo entender que al PSOE «le llame la atención, porque la pasada legislatura no hubo caos porque no hubo obras, porque en los últimos cuatro años del gobierno socialista no se hizo una zanja en la ciudad».

Tras esas palabras del alcalde, la portavoz municipal del PSOE, Belén Fernández, le respondió que estas son unas obras «que no provienen de su gestión, sino del cumplimiento de un contrato, porque lo que hace el Gobierno es no hacer nada, ni planificar, ni informar y estar de paseo».

Reiteró que no se ha informado bien a la ciudadanía y recordó a Mateos que en la legislatura pasada, «entre las muchas obras que se llevaron a cabo», están las de los obispos, la Ronda de la Pizarra, la calle Viena, San Juan, Gran Vía, el Parque del Príncipe, el aparcamiento del cementerio, el acceso a Macondo, el saneamiento de Gil Cordero, Hernández Pacheco y Aldea Moret, San Blas o el acceso desde el Diocesano a San Blas, entre otras.