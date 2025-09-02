El PSOE critica el «caos» en el tráfico a causa de las obras

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Cáceres criticó ayer el «caos circulatorio» en la ciudad debido a las diversas obras que se ... están llevando a cabo, ya que «no hay coordinación, ni se está dando una información clara y suficiente a la ciudadanía, lo que provoca un agravamiento de esta situación, también con incidencia en el servicio de autobuses urbanos».

La portavoz municipal, Belén Fernánde, señaló que «se están llevando a cabo obras en diversas zonas donde hay una gran afluencia de tráfico y que conllevan cambios importantes en la circulación, pero existe una desinformación general, tanto a vecinos y vecinas afectadas, como a los responsables de los servicios públicos».

«No hay información clara del Ayuntamiento en cuanto a cortes ni recomiendan el uso de las rondas Norte y Sur para cruzar la ciudad», destacó, «lo que aumenta si cabe más el caos porque no se utilizan estas dos vías como alternativas para no ir hacia las zonas de obras».

Además, añadió que «no hay señales informativas de los cortes hasta que se llega a la zona de obras, y una mala gestión del tráfico sin policía que regule los atascos que se producen».

«Esta situación está afectando también a los autobuses urbanos, hay un aumento del estrés de los conductores y conductoras por los retrasos acumulados, no se señalizan las paradas provisionales, y no priorizan con conos un carril exclusivo para buses, taxis y motos», apuntó Fernández.

Un ejemplo de ello es la parada provisional en la avenida Virgen de Guadalupe a la altura del hotel Alcántara «porque en ocasiones hay coches aparcados en doble fila que impide coger o bajarse del autobús con seguridad», afirma la portavoz socialista.

«Rafael Mateos no tiene un proyecto de ciudad más allá de levantar calles sin planificación y sin informar adecuadamente para minimizar los perjuicios que ocasiona, intensificando con ello el caos y las quejas de la ciudadanía», subrayó Fernández.