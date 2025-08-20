Dos carriles de Clara Campoamor se cortan al tráfico desde hoy durante 20 días

Redacción CÁCERES. Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:10 Comenta Compartir

Dos carriles de la avenida Clara Campoamor de Cáceres se van a cortar al tráfico desde hoy miércoles hasta el viernes 5 de septiembre debido a las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento que está desarrollando la empresa concesionaria Canal de Isabel II en el entorno de la avenida de España.

Concretamente, se procederá a cortar al tráfico rodado los dos carriles de bajada desde el cruce con la avenida Virgen de Guadalupe hacia la fuente luminosa. De este modo, los vehículos que accedan por la avenida Hernán Cortés deberán continuar por la avenida Virgen de Guadalupe hacia la calle Gil Cordero o calle Doctor Fleming, o bien realizar un cambio de sentido. El acceso al aparcamiento de Clara Campoamor sí permanecerá abierto.

Asimismo, se cortarán al tráfico los dos carriles de acceso a la avenida de España desde Clara Campoamor debido a la apertura de una zanja.

Los vehículos que necesiten acceder a la avenida de España (números pares) desde el cruce con Clara Campoamor deberán hacerlo por el carril más próximo a la fuente luminosa, bordeándola. Por otra parte, los vehículos que provengan de la zona de la biblioteca pública ‘Rodríguez Moñino’ y del hospital Nuestra Señora de la Montaña deberán incorporarse obligatoriamente a la avenida Clara Campoamor.

Los trabajos también afectarán a la parada del autobús, que se trasladará desde la avenida Clara Campoamor hasta la Gerencia Territorial del Catastro, antiguo Banco de España.