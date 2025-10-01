HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentando la capitalidad deportiva en Cáceres. HOY
Un país que nunca se acaba

La capitalitis de Cáceres

Capitalidades. La gastronómica y deportiva cuestan dinero, la cultural, ideas y estrategia

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 1 de octubre 2025, 02:00

Cáceres fue Capital Gastronómica de España en 2015 y será Capital Europea del Deporte en 2026. Lo que no consiguió fue ser Capital ... Europea de la Cultura en 2016. Se diría que Cáceres ha tenido que consolarse con dos títulos menores que, además de por méritos, se obtienen pagando a entidades privadas, mientras que el título oficial y gratuito, el que otorga la Unión Europea, se hace de rogar: no se consiguió en 2016 y se aspira a obtenerlo en 2031.

