Cáceres 2031 elige la cantata del compositor madrileño Alberto Granados, que será interpretada por los escolares cacereños

El compositor Alberto Granados Reguilón (Madrid, 1993) ha ganado la 'Cantata Europa: Voces para la convivencia', un concurso enmarcado en la candidatura de Cáceres ... a Capital Europea de la Cultura 2031 con el que se pretende 'enganchar' a los más pequeños en esta carrera a través de su participación en esta actividad musical.

Tal y como informa a través de una nota la oficina de la candidatura su obra ha obtenido la mayor puntuación del jurado, que evaluó de manera anónima las cuatro composiciones presentadas al certamen, procedentes tanto de España como del extranjero.

El premio, dotado con 6.600 euros, reconoce la excelencia artística y educativa de la obra ganadora. Además, ha permitido a Cáceres proyectarse en redes de creación contemporánea y redes de ciudades europeas para la cultura de cara a su candidatura para el año 2031.

«La obra de Alberto Granados Reguilón reúne una altísima calidad musical y valor pedagógico. Esta primera convocatoria ha mostrado un nivel muy alto, con obras alineadas con los valores europeos, con la candidatura de Cáceres 2031 y con el compromiso del Ayuntamiento de Getafe, que coparticipa en este proyecto», ha explicado Carlos Díez, presidente de la Comisión Evaluadora y del jurado del concurso. Un jurado de expertos compuesto, además de por Díez, por Aiblín Brito, José Luis Porras, María Cristina Iglesias y Antonio Luis Suárez.

Granados Reguilón es tenor y es director de la Coral Polifónica de Parla desde principios del año 2024, según puede leerse en la página web de esta institución. Estudió el Master de Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior Katarina Gurska de Madrid con los maestros Borja Quintas y Nacho de Paz. Actualmente es colaborador con las orquestas Ciudad de Getafe y orquesta Boheme. Como compositor, sus piezas musicales han sido interpretadas por grupos como el Klang Forum Wien, Nieuwe Ensemble, Atlas Ensemble, el Akom Ensemble, o el cuarteto San Pablo, y algunas de ellas interpretadas en salas como el Muziekgebouw (Amsterdam), Doelen (Rotterdam), Orgel Park (Amsterdam), the Dutch National Opera (Amsterdam), Gala Theatre Washington DC, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall (Istanbul), National Kaohsiung Center for the Arts (Taiwan) y festivales como el Amsterdam Fringe Festival o Gaudeamus Muziekweek. En España en Teatros del Canal, Teatro Español, María Guerrero, Circo Price, Real Teatro de Retiro entre otros.

Alberto es profesor de Sonología y producción musical en las escuela Mª Dolores Pradera de Madrid, además de tutor de prácticas del grado superior en la Escuela de Música Creativa. También imparte talleres de creación sonora y teatral en entidades como La Joven, la RESAD de Madrid y el Conservatorio Profesional de Danza María de Ávila.

Centros educativos

La 'Cantata Europa' inicia ahora una nueva fase en su proceso de creación, con la apertura próximamente de la convocatoria para los centros educativos de la ciudad de Cáceres que quieran participar en el proyecto.

Así, esta actividad está abierta a alumnado de 3º a 6º de Educación Primaria de colegios públicos y concertados que se adhieran al programa. Con formación gratuita para los profesores de música que acojan este proyecto en sus aulas, las interpretaciones de la Cantata se celebrarán de manera pública en varios conciertos en el último trimestre del curso escolar 2025-2026 y también se presentará en Getafe Canta 2026, en el marco de la cooperación cultural y educativa que se impulsa desde el Ayuntamiento de Cáceres y el Consorcio Cáceres 2031.

«El proyecto 'Cantata Europa' acerca a la ciudadanía a una cultura verdaderamente participativa. Muchas familias entran por primera vez en las salas de conciertos gracias a la implicación de sus hijos e hijas como intérpretes de una obra», expone Iris Jugo, coordinadora general del Consorcio Cáceres 2031. «Los profesores de música de los colegios se convierten en auténticos protagonistas de una activación artística y creativa en sus centros. La red que se genera entre docentes a través de la Cantata fomenta el apoyo mutuo y el crecimiento educativo compartido, reconociendo y animando a esa figura esencial para el desarrollo social y educativo: el profesorado de primaria. Al mismo tiempo, pone en valor a los centros escolares que abren sus puertas a esta iniciativa», añade.

Esta es la primera edición del concurso, concebido como una convocatoria de apertura a la creación contemporánea y marca un hito positivo en el camino hacia la Capitalidad Europea de la Cultura de Cáceres 2031.