CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres

Irene Toribio

Irene Toribio

Lunes, 22 de septiembre 2025, 11:06

Un exclusivo y singular edificio está a la venta en Cáceres. Situado en pleno casco histórico de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad, el portal inmobiliario de CaixaBank, Facilitea Casa, tiene entre sus propiedades a la venta una casa palaciega del siglo XVIII que destacan sería «el escenario perfecto para algunas escenas de Juego de Tronos».

Es una construcción que tiene fachada a tres calles, con entrada para carruajes y una cubierta totalmente reformada. El inmueble tiene unos 2.600 metros cuadrados útiles aproximadamente, divididos en tres plantas, y el propio portal inmobiliario ha hecho una recreación con inteligencia artificial de cómo quedaría esta casa palaciega restaurada como una vivienda de ensueño.

«La edificación fue una casa familiar, con varias zonas y viviendas independientes, con dos patios con columnas, aljibe, jardín, cocheras, vivienda de porteros, oficina y vivienda de verano de los mismos propietarios», comentan desde Facilitea. Además, explican que se encuentra dentro de la zona afectada por el Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres.

Imágenes de la vivienda a través del portal Facilitea Casa

Lo consideran, sin duda, una «gran oportunidad de adquirir una joya arquitectónica», ya sea como inversor, empresario hotelero, o residencia privada. La casa palacio está a la venta por 2.300.000 euros.

