La cafetería de la estación de tren de Cáceres reabre tras cinco años: «Era una necesidad»

Cristina Núñez Cáceres Martes, 22 de julio 2025, 21:20 Comenta Compartir

«No sabía que era el primer día de la cafetería, pero he llegado una hora y media antes y no sé qué hubiera hecho ... si no». Juanita Guevara esperaba el tren a Madrid que le llevará a Barcelona con un café entre las manos. Era una de las primeras usuarias de la cafetería de la estación del Renfe de Cáceres, que ha reabierto después de cinco años sin uso y tras varios procesos de adjucación sacados por Adif (administrador de infraestructuras ferroviarias), que no llegaron a buen puerto por falta de solicitantes. Es mediodía y van saliendo a buen ritmo bocadillos, cañas y cafés destinados no solo a personas en tránsito, sino trabajadores de la zona o que dan servicio a los viajeros, como los taxistas. Santi Guerra es uno de ellos. «Hacía falta, lo preguntaban mucho las personas que salían o llegaban en tren».

Desayunos, bebidas y platos combinados componen la carta de este nuevo espacio que abrirá de siete de la mañana a nueve de la noche entre diario y de ocho de la mañana a nueve de la noche los sábados y domingos. Los precios oscilan entre los 4,30 euros de los bocadillos de tortilla de patata (los más baratos) a los 7,90 del de jamón ibérico. Este mismo precio tienen los platos combinados, con la clásica propuesta de carne, ensalada y patatas y las hamburguesas, de distintos tipos, como detalla la carta. Se despachan, además de agua y refrescos, bebidas alcohólicas: vinos, cañas y combinados. Y todo tipo de snacks y bollería. El cacereño Alberto Hernández es uno de los socios de la empresa Airfoods que gestiona esta cafetería, CON establecimientos de aeropuertos españoles, entre ellos Barajas, y que entra ahora en Adif. «Había una necesidad imperiosa», apunta. La empresa, que también es adjudicataria de las cafeterías de Plasencia y Mérida, que se ponen estos días en marcha ha tenido que hacer una inversión de más 100.000 euros para activar este local que, en su primer día, presentaba un nada despreciable tránsito de personas. «Tenemos mucha experiencia el restauración en infraestructuras y conocemos muy bien la región, tenemos comida 'non stop', sencillas pero muy adaptadas al viajero, son un picoteo combinado, hamburguesas, y en el desayuno hay guiños a la tierra: hay cachuela, zurrapa…». Se han contratado un total de cuatro trabajadores que van a dar servicio durante todas las horas de apertura del local. Son 11 en toda Extremadura.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión