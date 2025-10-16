Cáceres rinde homenaje a los mayores que destacan por su compromiso con la ciudad El Gran Teatro ha acogido la gala en la que han recibido los principales reconocimientos José Luis Franco 'Franquete' y Eulalio Acosta, este último a título póstumo

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado en la tarde de este jueves en el Gran Teatro la tradicional gala homenaje a las personas mayores, un acto que se enmarca dentro del Mes del Mayor, organizado por el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS). La cita está concebida como un reconocimiento a las personas de edad avanzada que destacan por su implicación, compromiso y contribución al bienestar de su entorno desde los distintos centros y asociaciones.

Los galardones especiales han recaído en esta ocasión en Eulalio Acosta García, a título póstumo, que fue director de la Coral Santa María de la Montaña, y el humorista José Luis Franco Valle 'Franquete'. Tendrían que haberlos recibido el año pasado, pero la gala se suspendió a causa de la dana que azotó Valencia.

Otros reconocimientos

También han sido reconocidos en la la gala Catalina Polo Berrocal (Asociación Cultural Mayores Plaza Mayor), Julia Mangut (Asociación Cultural Los Retoños), Isidora Marroyo Guillén (Asociación de Mayores Peña del Cura), Antonio Pino Mena (Asociación Municipal de Pensionistas La Bondad), Juan Iglesias Gómez (Asociación Tercera Edad Aldea Moret), María Blanca Infante Santos (Residencia Hogar Docente Jubilado), Encarna García Jiménez (Asociación de Mayores Parque del Príncipe), Jacinto Bravo Gallego (Coro Rociero Virgen de la Montaña) y María Antonia Sánchez Molano (Asociación Entre Costuras).

Tras la parte institucional, la tarde ha continuado con un programa artístico presentado por Franquete en el que han participado la Coral Santa María de la Montaña, el Coro del Hogar de Mayores de la Plaza Mayor, el grupo Gente Nueva, Son de Aquí, la Asociación Cultural de Folklore Trébol y el Coro Rociero Virgen de la Montaña.

El alcalde, Rafael Mateos, ha comenzado su intervención agradeciendo el reencuentro con los asistentes y recordando que esta gala «es un momento muy especial para todos», y que este año lo es «si cabe, aún más, por el paréntesis que hicimos el año pasado por las inundaciones de la dana en Valencia».

Mateos ha destacado la solidaridad mostrada entonces por los mayores cacereños. «Creo que entonces supimos demostrar como sociedad nuestro respeto, nuestro cariño y nuestra solidaridad ante la tragedia. Os agradezco desde aquí el gesto, porque de nuevo los mayores de la ciudad fuisteis ejemplo para todos».

El regidor ha señalado que este mes es una oportunidad para escuchar sus propuestas. «Siempre me gusta escucharos, pero es verdad que en octubre, desde el Ayuntamiento, generamos más espacios de encuentro para poder hacerlo. La semana que viene celebraremos el Pleno del Mayor, una oportunidad para tomar buena nota de vuestras propuestas. De verdad, no creáis que caen en saco roto. Tanto yo mismo como todo el equipo de concejales y concejalas que me acompañan revisamos una a una vuestras sugerencias para ver si son viables».

Mateos ha subrayado que el objetivo del equipo de Gobierno es lograr «una ciudad más accesible, más cómoda, más bonita y más entretenida», destacando el esfuerzo de áreas como el IMAS y la Universidad Popular, «con nuevos talleres, nuevos cursos, nuevas actividades lúdicas y nuevas prestaciones para que vuestro día a día sea más agradable».

Medidas para los mayores

El primer edil ha recordado algunas de las medidas impulsadas este año. «Hemos hecho importantes esfuerzos como conseguir que el bus sea gratis para mayores de 65 años, el baño público en Cánovas, el arreglo de la sede de la Bondad, las obras de accesibilidad en Hispanidad o Las 300, o los nuevos viajes que ha programado el IMAS, como ese tan atractivo a Puy de Fou», ha enumerado.

El alcalde ha felicitado además a las personas homenajeadas por su compromiso con la ciudad. «Quiero daros las gracias por la inmensa labor que hacéis a través del movimiento asociativo de personas mayores de la ciudad. Doy fe del músculo y las ganas con las que empujáis cada día para colaborar con la sociedad cacereña».

Asimismo, Mateos ha dedicado unas palabras a los familiares y amigos de Eulalio Acosta, homenajeado a título póstumo. «Quiero trasladar todo mi cariño a su familia y amigos, porque su pasión por la música, su entrega y su entusiasmo siguen muy presentes, especialmente en las voces de los integrantes de su querida coral de Santa María de la Montaña».

También se ha reconocido la trayectoria de Franquete, de quien ha dicho que «es pura alegría, buen humor, generosidad… y con esas banderas nos envuelve a todos los cacereños desde hace años. Gracias por tu cariño y tu compromiso con Cáceres, querido Franquete».

El alcalde ha concluido su intervención con un mensaje de gratitud: «Que sigamos aprendiendo tanto de vosotros y que, como sociedad, nos volquemos en daros al menos el mismo calor que nos dais a diario en vuestros abrazos».

El grupo de baile de la Asociación Cultural de Folklore Trébol ha puesto el broche final a la celebración.