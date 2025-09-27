HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Homenaje a matrimonios mayores el año pasado en el Palacio de la Isla. HOY

El IMAS celebra el Mes del Mayor con numerosas actividades

De cara al nuevo curso, se organizan viajes culturales y recreativos a Salamanca, el parque Puy du Fou de Toledo y el parque Tajo Internacional

Redacción

CÁCERES.

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) de Cáceres ha presentado las actividades del Mes del Mayor, que se celebrarán en octubre con la tradicional gala, homenajes y comidas de convivencia, así como su plan de actuación de cara al nuevo curso que, por primera vez, incluye viajes culturales y recreativos a Salamanca, el parque Puy du Fou de Toledo y el parque Tajo Internacional. «Nuestro objetivo es crear una ciudad más amigable con la edad y en ese contexto, desde el IMAS, se oferta un ambicioso programa de actividades consensuado con las asociaciones de personas mayores», ha señalado la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, que ha recordado que en la ciudad hay unas 15.000 personas de más de 65 años a las que se les ofrece un importante número de actividades y programas para promover un envejecimiento activo.

Como novedad, este curso se ha organizado «un circuito cultural recreativo», que incluye un viaje a Salamanca, una visita al parque Puy du Fou de Toledo y dos viajes en barco por el Tajo Internacional, cuyo objetivo es «favorecer la integración, ayudándoles a superar sus trabas psicológicas y mentales y contribuyendo a optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas mayores», ha explicado Solís, que ha añadido que también se busca facilitar a las personas mayores la participación y el fomento de las relaciones interpersonales, favoreciendo el intercambio entre asociaciones y compartiendo espacios y tiempos.

La previsión es que el viaje a Salamanca lo realicen 110 personas; el viaje a Toledo, 220 personas, y otras 220 personas el viaje en barco por el Tajo Internacional. El IMAS seleccionará a los participantes en estos viajes entre las personas que participan activamente en los programas que se ponen en marcha durante el curso, participantes del mes de las personas mayores, en los talleres municipales para mayores, o socios de las diferentes asociaciones de mayores.

Talleres

El IMAS ofrecerá además talleres lúdicos-formativos, culturales e intergeneracionales, repartidos por diferentes sedes sociales y vecinales para promover el envejecimiento activo. Pondrá en marcha cursos de entrenamiento de la memoria, talleres de expresión plástica con manualidades, talleres de bailes regionales, y bailes de salón, un circuito de juegos interactivos y talleres sobre nuevas tecnologías en diferentes sedes. «Vamos en serio con los mayores de esta ciudad», ha resaltado la concejala.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La joven hallada en su piso de Badajoz tras un incendio presentaba heridas de arma blanca
  2. 2

    El incendio de Badajoz tras el que se halló muerta a una joven tenía dos focos
  3. 3 Un pequeño pueblo de Extremadura lleva su aceite de oliva virgen extra a Japón
  4. 4 Una conductora de 22 años choca contra una farola en Badajoz
  5. 5 Acaba de mudarse a Badajoz y su hermana hace un original llamamiento para encontrarle un grupo
  6. 6 El conductor de un autobús escolar en la provincia de Cáceres triplica la tasa máxima de alcohol permitida
  7. 7 La emotiva sorpresa de un instituto extremeño a su profesora: convierten los pasillos en su camino hacia el altar
  8. 8

    Recurren la prisión provisional del joven investigado por la muerte de Jonathan en Cáceres
  9. 9 Esta es la previsión del tiempo para el fin de semana en Extremadura: vuelven las lluvias
  10. 10 Viajan en tren de Don Benito a Cabeza del Buey para robar en las máquinas tragaperras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El IMAS celebra el Mes del Mayor con numerosas actividades

El IMAS celebra el Mes del Mayor con numerosas actividades