El IMAS celebra el Mes del Mayor con numerosas actividades

El Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS) de Cáceres ha presentado las actividades del Mes del Mayor, que se celebrarán en octubre con la tradicional gala, homenajes y comidas de convivencia, así como su plan de actuación de cara al nuevo curso que, por primera vez, incluye viajes culturales y recreativos a Salamanca, el parque Puy du Fou de Toledo y el parque Tajo Internacional. «Nuestro objetivo es crear una ciudad más amigable con la edad y en ese contexto, desde el IMAS, se oferta un ambicioso programa de actividades consensuado con las asociaciones de personas mayores», ha señalado la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, que ha recordado que en la ciudad hay unas 15.000 personas de más de 65 años a las que se les ofrece un importante número de actividades y programas para promover un envejecimiento activo.

Como novedad, este curso se ha organizado «un circuito cultural recreativo», que incluye un viaje a Salamanca, una visita al parque Puy du Fou de Toledo y dos viajes en barco por el Tajo Internacional, cuyo objetivo es «favorecer la integración, ayudándoles a superar sus trabas psicológicas y mentales y contribuyendo a optimizar las oportunidades de salud, participación y seguridad de las personas mayores», ha explicado Solís, que ha añadido que también se busca facilitar a las personas mayores la participación y el fomento de las relaciones interpersonales, favoreciendo el intercambio entre asociaciones y compartiendo espacios y tiempos.

La previsión es que el viaje a Salamanca lo realicen 110 personas; el viaje a Toledo, 220 personas, y otras 220 personas el viaje en barco por el Tajo Internacional. El IMAS seleccionará a los participantes en estos viajes entre las personas que participan activamente en los programas que se ponen en marcha durante el curso, participantes del mes de las personas mayores, en los talleres municipales para mayores, o socios de las diferentes asociaciones de mayores.

Talleres

El IMAS ofrecerá además talleres lúdicos-formativos, culturales e intergeneracionales, repartidos por diferentes sedes sociales y vecinales para promover el envejecimiento activo. Pondrá en marcha cursos de entrenamiento de la memoria, talleres de expresión plástica con manualidades, talleres de bailes regionales, y bailes de salón, un circuito de juegos interactivos y talleres sobre nuevas tecnologías en diferentes sedes. «Vamos en serio con los mayores de esta ciudad», ha resaltado la concejala.