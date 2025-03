Cáceres lleva más de tres décadas a la espera de abrir un gran centro comercial

Pedro Rosado: «Los proyectos no pueden depender de largos procesos administrativos»

Pedro Rosado (FEC). HOY

La Federación Empresarial Cacereña (FEC) considera básico agilizar los trámites y reducir la burocracia para facilitar la implantación de empresas. Su secretario general, Pedro Rosado, defiende que las iniciativas comerciales «necesitan celeridad». «Surgen cuando surgen –apunta– y no pueden estar siempre supeditadas a largos procesos administrativos». Cree que ha habido oportunidades que «no se han sabido aprovechar» con cuestiones aparentemente menores como «dimes y diretes burocráticos, la propiedad de la zona de implantación, los accesos, las contraprestaciones urbanísticas o el excesivo encorsetamiento a que somete a la ciudad el PGM». «No es de recibo –afirma– que en Mérida o Don Benito, con menor población comercial, las posibilidades de implantación hayan sido mayores». A partir de aquí influye el auge del comercio on line y la propia incertidumbre económica. Desde la FEC se plantea una mayor «simplificación administrativa». «Un proyecto que se presente con toda su documentación no debería tardar más de tres meses en tener su licencia», concluye Pedro Rosado. Sostiene que muchas veces la lentitud en la tramitación es técnica, y no política, en el Consistorio cacereño.