Siete años de tramitación en el Ayuntamiento de Cáceres para aprobar un parque comercial

La guerra de Gaza divide a la Corporación municipal

La guerra de Gaza pone de manifiesto la división del pleno municipal. Este jueves se presentaron dos mociones, una por parte del PSOE y otra de Unidas Podemos (UP). Se debatieron de forma conjunta pero se votaron por separado. Mientras que el grupo municipal socialista pedía el alto el fuego inmediato y permanente, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, UP iba más allá. Quiere que se condene la «guerra de ocupación» de Israel, a la vez que el Gobierno de España rompa relaciones diplomáticas con un país que está cometiendo un delito de genocidio, vino a decir al producirse un «intento de limpieza étnica de la población palestina». El debate no sirvió para que la Corporación expresase un punto de vista unánime, lo que como aclaró el propio alcalde, Rafael Mateos, hacía imposible una declaración institucional para la que se requiere unanimidad. «Han asesinado casi a 40.000 personas. Israel lleva 70 años masacrando al pueblo palestino», denunció Álvaro Jaén, que defendió la propuesta de UP. Aludió a un bloque humanitario y encontró respuesta en Belén Fernández. La portavoz del PSOE recalcó que la condena del genocidio puede ser política pero habría que matizar la expresión presunto o posible para ser estrictos en términos jurídicos y teniendo en cuenta las resoluciones de la ONU. «Han convertido Gaza en el mayor campo de concentración del mundo», lamentó. «Nos posicionamos a favor de la paz», aclaró Ángel Orgaz (PP), mientras que Raquel Mirat, de Vox, se fijó en que «Hamás es una organización terrorista» que ha convertido a los enfermos y mayores que están en los hospitales en objetivo militar. Para Belén Fernández algunas de las expresiones que profirió la concejala de Vox era «una serie de despropósitos». Se ponía así en primer plano la división del pleno, también sobre este asunto. La moción del PSOE prosperó con 21 votos favorables. Contó con el apoyo del PP, pero Vox y UP se abstuvieron (cuatro votos). La propuesta de UP decayó al contar con los dos únicos apoyos de sus propios concejales. PP y Vox (13) votaron en contra y el PSOE (10) se abstuvo.