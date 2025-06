Cáceres despide su semana grande más calurosa y eufórica

Fin de fiesta en un Cáceres que este domingo vivió su particular resaca de un San Fernando que será recordado por el calor intenso y ... por una victoria deportiva de postín, la del ascenso del Cacereño a la Primera RFEF tras vencer al Estepona. Feria de 38 grados en los termómetros y con el espíritu verdiblanco a tope.

Tras la tempestad llega la calma ya que la noche del sábado y la madrugada del domingo el dispositivo de Cruz Roja en el recinto ferial de Cáceres atendió a un total de 68 personas. Se trata de un número que prácticamente dobla al del año pasado en estas mismas fechas. La mayor parte de las situaciones de emergencia se produjeron por heridas, malestar general, picaduras y dolores de origen variado. Según precisa esta organización hubo también seis intoxicaciones etílicas para las que se tuvo que prestar auxilio. El calor está detrás de dos crisis por ansiedad por la acumulación de gente y también hubo siete mareos «probablemente» también por este motivo, apunta el parte oficial de Cruz Roja, que permaneció en el puesto de emergencia hasta las seis de la mañana de una noche tropical con altas temperaturas. Este equipo, integrado por voluntarios en su mayor parte está formado por unas 25 personas entre la figura de coordinador, operador de radiocomunicaciones, personal técnico de ambulancia y de botiquines.

El éxito deportivo del equipo local y las celebraciones en el entorno de la Fuente Luminosa (no se pudo acceder a la propia fuente porque estaba vallada y bajo control policial) hicieron que a partir de las doce y media de la noche se produjera la mayor afluencia a un recinto ferial que durante estos días se ha animado cuando ha caído el sol, mientras la feria de día ha llenado las horas centrales, hasta las siete de la tarde.

Ampliar La plantilla del Cacereño celebra el ascenso. Jorge Rey

En las casetas también hubo celebraciones futbolísticas. La plantilla del Cacereño estuvo en 'Capote', en donde subieron al escenario para ser aclamados con la música de 'We are the champions', de Queen. El concierto de Andy y Lucas fue otro de los platos fuertes, con 6.000 espectadores en el Recinto Hípico, según la organización, que gozaron de los grandes éxitos de los gaditanos en su gira de despedida tras más de 20 años como dúo musical. Aunque ayer parecía un domingo más, hubo tarde taurina en la Era de los Mártires con las actuaciones de los matadores Antonio Ferrera, Roca Rey y el debutante Ginés Marín.

A pesar de estar anunciada la celebración de la feria de día en la zona de los Obispos y San Pedro de Alcántara, lo cierto es que ningún local montó las barras en la calle e incluso algunos locales cerraron. El hecho de ser el lunes un laborable más hizo que los hosteleros optaran por sacar las terrazas como un domingo más, que funcionó bien, tal y como señala Eduardo Álvarez, gerente del Astoria (antiguo Gran Café). El público prefirió comer tranquilamente al aire libre ya sin la música de las charangas, que había estado trabajando a pleno rendimiento durante el jueves, el viernes y el sábado.

Lo que volvió a funcionar como siempre fue la actuación de los títeres 'Las aventuras de Gorgorito', que volvieron a atrapar a los más pequeños de la casa. Algunos de ellos regresaron ayer por última vez a los puestos del recinto ferial, en donde las atracciones permanecieron abiertas para dar cabida a los más tardíos de este San Fernando. Los trabajadores y empresarios que durante toda la semana han trabajado hasta altas horas se mostraban en general satisfechos por cómo ha respondido el público, aunque destacaban que no era hasta que no caía el sol cuando el público no se acercaba en masa a disfrutar de las atracciones de la ciudad efímera. El esquema que se ha consolidado durante los últimos años también se ha reproducido este: feria de día en el centro y visita a las casetas y las atracciones cuando baja el calor.

Un poco menos satisfechos han estado los comerciantes de la feria agroalimentaria y artesanal de Cánovas, en donde la afluencia ha sido discreta. Este domingo por la tarde muchos habían recogido. Se trata de una actividad que el año pasado cumplió 40 años y en la que se han ido reduciendo poco a poco el número de sus puestos.