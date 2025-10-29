Cáceres Contemporánea saca el arte a las calles La nueva bienal, heredera de Foro Sur y Cáceres Abierto, muestra en el entorno de Santiago las obras de ocho artistas hasta el 16 de diciembre

La ciudad acaba de decir adiós a la VI Bienal Mario Vargas Llosa y da la bienvenida a otra bienal, en este caso artística. Este miércoles por la tarde se puso de largo en el Palacio de Moctezuma, sede del Archivo Histórico Provincial. Se trata de Cáceres Contemporánea, una cita artística impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, que viene a tomar el relevo de Foro Sur y Cáceres Abierto.

En este caso, la zona de influencia de la plaza de Santiago ha sido el escenario elegido para que los ocho artistas participantes saquen a la calle sus intervenciones hasta el 16 de diciembre. Comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes, la bienal reúne en Cáceres a Soledad Sevilla y Eva Lootz, ambas reconocidas con el Premio Nacional de Artes Plásticas. Participan además creadores de distintas generaciones como Karlos Gil, Marc Vilanova, Abel Jaramillo, Leonor Serrano Rivas e Inma Femenía. Todos ellos firman propuestas concebidas para el contexto urbano de Cáceres, en diálogo con su patrimonio histórico y su paisaje.

Las intervenciones urbanas se pueden ver en Muñoz Chaves, la plaza del Socorro y la calle Gabriel y Galán, entre otros puntos de Cáceres

De esta manera, las intervenciones recorren un eje que va desde la calle Gabriel y Galán –donde Soledad Sevilla instalará un gran telón geométrico suspendido– hasta la calle Muñoz Chaves, transformada por Karlos Gil con un proyecto lumínico que recrea la primera electrificación de la ciudad. En la plaza de la Audiencia, mientras tanto, Marc Vilanova convierte la niebla en lienzo para una experiencia inmersiva de luz y sonido que evoca el amanecer extremeño.

El arco de la Audiencia (sede del TSJEx) acoge la videoinstalación de Abel Jaramillo, inspirada en la leyenda de la Casa del Sol y en la memoria agraria de la región, mientras que Leonor Serrano Rivas llevará a la plaza de Santiago una fuente contenida que combina elementos cerámicos, vegetales y metálicos.

En la plazuela del Socorro, Eva Lootz rinde homenaje a los árboles singulares de Extremadura mediante un círculo de letras luminosas. Por su parte, Inma Femenía redirige la luz del sol hacia una calle sombría del barrio con una instalación poética. Por último, el Palacio de Moctezuma acoge una muestra colectiva de todos los artistas y es el punto de encuentro de la cita. La bienal nace con vocación de permanencia.

El objetivo final de esta cita es acercar el arte contemporáneo a la ciudadanía, activando el espacio urbano como lugar de encuentro, reflexión y creación.

