Presentación de la nueva bienal este jueves en el Museo de Cáceres. Jorge Rey

La bienal 'Contemporánea' toma el relevo de Foro Sur y Cáceres Abierto para sacar el arte a las calles de la ciudad

La nueva cita creada por la Junta llevará obras de ocho artistas al barrio de Santiago entre el 29 de octubre y el 6 de diciembre

C. M.

Cáceres

Viernes, 17 de octubre 2025, 07:56

Comenta

El arte moderno lleva décadas saliendo a las calles de Cáceres bajo distintos formatos. Primero fue la feria Foro Sur, que junto a las galerías ... en la Preciosa Sangre tenía también una parte de arte callejero, y luego llegó Cáceres Abierto, un evento bienal que se celebró por última vez en 2023. Ahora toma el relevo Cáceres Contemporánea, una nueva bienal artística impulsada por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, que ha sido presentada este jueves en el Museo de Cáceres.

