El Cáceres sin aeródromo que iba a tener un aeropuerto internacional en 1978

En esta semana compañeros de la Redacción de Cáceres han dado dos primicias informativas bastante importantes. Una es una noticia buena: Claudió Mateos anunció que ... en Navalmoral de la Mata se instalará una gigafactoría de baterías que creará 3.000 empleos directos y 12.000 indirectos. La otra es una mala noticia: Manuel M. Núñez fue el primero en señalar que después de ocho años de trámites, el Gobierno central tumbaba el esperado aeródromo de la carretera de Malpartida de Cáceres.

Las dos noticias no afectaron al fotógrafo Salvador Guinea, que está deprimido después de ver morir su esperanza de hacerse rico, cuando el difunto Sanjosé le rompió cinco cupones de la ONCE premiados para castigar su avaricia. Los demás, impactados por el freno al progreso de Cáceres al no permitir el aeródromo, comprendíamos el enfado de Diego Hernández, presidente de la Confederación de Empresarios y Atónomos, cuando dijo que en Extremadura: «El sapo corredor o el galápago leproso tienen más derechos que el ser humano».

–Tiene más razón que un santo –dijo Caridad–. Parece que aquí solo podemos ver aterrizar y despegarlos ultraligeros, o las maquetas de aviones en La Cervera. Nos quedamos sin un buen aeródromo cuando en Cáceres llevamos esperando un Aeropuerto Internacional desde los 70.

–Ya estás inventando historias –dijo el entristecido Guinea.

–¡De eso nada! Mira, ven conmigo al Archivo Histórico Provincial, te enseñó los planos y les puedes hacer fotos.

–No tengo ganas. Dejadme en paz con mis penas de pobre.

El fotógrafo Jorge Rey y yo teníamos curiosidad por ver los documentos y le acompañamos. Después de pedir permiso a la Junta de Extremadura, fuimos al hermoso Palacio de Moctezuma en el que está el Archivo. Allí teníamos esperándonos, en la zona de investigadores, un buen tomo con folios y 29 planos del 'Anteproyecto general del Aeródromo de Cáceres', hecho por la empresa Aircom S. L. a la Diputación Provincial de Cáceres. Con extremo cuidado fuimos desplegando los planos que fotografiaba Jorge. Era curioso ver que en un plano en el que se dibujaba el edificio con su torre de control, figuraba en la fachada el nombre de 'Aeropuerto Internacional de Cáceres', con sus zonas de 'Llegadas' y 'Salidas'. Vimos embobados los planos del interior, con sus lugares para recogida de equipajes de vuelos nacionales e internacionales, su buen vestíbulo, la zona de facturación de equipajes y hasta una cafetería.

–El Anteproyecto se entregó en enero de 1976 –dije yo–, y aquí se señala que todos los terrenos habían sido expropiados y pertenecían al Ministerio del Aire. El Aeropuerto, que así figura en los planos, se iba a hacer a 15 kilómetros de Cáceres, en la carretera Nacional 630 en dirección a Mérida, sobre los arroyos de La Cervera y La Falsa, donde está La Cervera.

–Mirad lo que dicen aquí –indicó Caridad leyendo en voz alta una página del Anteproyecto–: «El tráfico previsto para este aeropuerto como probable en 1990, está compuesto en su mayor parte por la aviación general, y para un reducido número de operaciones (unas diez operaciones diarias, de la aviación comercial de mediano porte), cuyas solicitaciones no se estiman superiores a las que puede imponer un avión como el B-727». Estaría preparado para diez Boeing 727 al día, ¡con lo grandes que eran esos aviones! Tenían previsto hacer una pista de kilómetro y medio en una primera fase, para luego ampliarla a tres kilómetros.

Ampliar Noticia del Diario HOY del 11 de junio de 1977. hoy

Ya en la Redacción consultamos en Documentación los periódicos de 1977 en los que se hablaba de este proyecto, como un gran impulso para exportar productos extremeños. «Productos perecederos del Plan Badajoz, en tres horas estarían en Frankfurt», se podía leer en un titular; indicando en otro que los aviones irían cargados con embalajes que pondrían 'Made in Extremadura'.

–Esa fue la primera vez que en Cáceres se soñó con un Aeropuerto Internacional –contó Caridad–. Pero recordad que hubo una segunda vez: cuando en enero de 2008, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; y Jesús Medina, presidente de la Caja de Ahorros de Extremadura, anunciaron que se iba a construir uno al lado de Aldea del Cano, cerca de La Cervera, que se decía que iba a funcionar en el año 2012. Se iban a invertir 150 millones de euros y se aseguraba que en el año 2020 tendría un movimiento de 1.110.000 pasajeros, de los que cerca de 400.000 serían extranjeros.

Ampliar Fernández Vara y Jesús Medina, en el centro de la imagen, anunciando en enero de 2008 el futuro aeropuerto. hoy

–¡Ahí es nada! –dije–. La verdad es que con los dos proyectos, durante un tiempo los cacereños estuvieron soñando con un futuro mejor.

Fue entonces cuando el fotógrafo Guinea, que estaba todo el tiempo mirándonos callado, como embobado, se levantó de su asiento, y acercándose a nosotros con la mano derecha extendida, empezó a cantar un fandango a voz en grito:

–¡Sueña el pobre con ser rico

y el preso sueña que es libre!

¡Yo sueño que tú me quieres!

¡Yo sueño con imposibles!

–La madre que lo parió. –Dijo Caridad mirándole con pena mientras meneaba la cabeza a derecha e izquierda–. Este muchacho está loqueando.