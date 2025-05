El Gobierno tumba el aeródromo de Cáceres por su impacto ambiental tras ocho años de trámites

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para el aeródromo de Cáceres. La Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición ... Ecológica envió la semana pasada al Boletín Oficial del Estado (BOE) el documento para su publicación. En el mismo se reseñan las afecciones que tendría esa futura infraestructura aeroportuaria en la zona de los Arenales sobre el medio ambiente, en un área «de gran diversidad y riqueza ambiental», confirmaron fuentes del Ministerio a consultas de HOY. La DIA negativa se hará pública en el BOE en breve, pese a lo cual ni la Junta de Extremadura, promotora del proyecto, ni el Ayuntamiento renuncian a que la capital cacereña disponga de una dotación de estas características, que sin embargo deberá ir en una zona distinta de la elegida. En la confluencia de la autovía a A-66 y la carretera N-521 de Trujillo a Valencia de Alcántara, entre Cáceres y Malpartida, no se dan las condiciones mínimas.

Alude Transición Ecológica a importantes afeccciones sobre la fauna, «no solo las aves», además de advertencias de otras administraciones relativas a la ausencia de alternativas viables sobre la ubicación elegida. Como informó HOY el pasado mes de diciembre, el aeródromo de Cáceres mostraba riesgos de colisión con aves. «Un notable riesgo de colisión», advirtió la Subdirección de Biodiversidad Terrestre.

El proyecto surgió en 2014, con una presentación por todo lo alto en el Palacio de la Isla a la que asistió el entonces presidente regional, el popular José Antonio Monago. La Junta de Extremadura formalizó el 22 de diciembre de 2014, justo un año antes de publicarse en el DOE el «desistimiento» del proyecto, la compra de los terrenos a la Fundación Valhondo por 444.334 euros. El Ministerio de Medio Ambiente planteó la necesidad de una declaración ambiental completa para continuar con la tramitación. Desde la Junta, en la etapa de Gobierno del PP, se intentaron agilizar los trámites, pero no se consiguieron avances. Fue necesario contratar los servicios de una consultora en ingeniería de Valladolid, Geprecon, para abordar un estudio de impacto ambiental. Debería ser la base de la una DIA favorable, que sin embargo no ha prosperado. El presidente regional, Guillermo Fernández Vara, se comprometió a que habría aeródromo si la DIA era positiva. No ha sido así.

Desde Geprecon eludieron ayer entrar en análisis de los motivos por lo que la declaración del Ministerio ha sido desfavorable. «Nuestra empresa es la redactora del estudio de impacto ambiental por encargo de la Junta de Extremadura y en este sentido, al igual que con el resto de nuestros clientes, tenemos el deber estricto de la confidencialidad», remarca su director de técnicas de control de la mercantil, Óscar Varela.

Colisiones

Entre las consideraciones del documento inicial que elaboró Geprecon se apuntaba al «riesgo de colisiones de avifauna contra las aeronaves». A su vez, Adenex reflejó en una alegación presentada en 2021 «la desestimación del proyecto en la ubicación propuesta al no haberse acreditado que no se causará afección significativa a las especies de fauna que determinaron la inclusión en la red Natura 2000 de los espacio afectados por los vuelos, especialmente la ZEPA Complejo los Arenales».

Estudios de la Subdirección General de Biodiversidad confirmaron la presencia de buitres por debajo de 400 metros de altura, con lo que la prohibición del promotor, la propia Junta, de volar por debajo de determinada altura podría ser insuficiente para evitar colisiones. El propio Ministerio aludió en 2015 a «impactos adversos significativos». Las medidas compensatorias no se consideran ahora suficientes.

Entre otras advertencias de la Subdirección de Biodiversidad aparecen «efectos negativos» al perderse unas 24 hectáreas de pastizal, eliminación de hábitats acuáticos e impacto sobre el complejo lagunar de los Arenales y peligros añadidos para el sapo corredor y el galápago leproso, entre otras especies.

Fuentes próximas a Junta y Ayuntamiento creen que la DIA negativa no es el fin del aeródromo, sino que permite 'repensar' el proyecto y retomarlo en otra zona con todas las garantías medioambientales.