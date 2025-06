El Cáceres 2031 de Iris Jugo

No se ha andado con medias tintas en su presentación la recién nombrada coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo. Salmantina, residente en ... Madrid, violonchelista profesional, con experiencia en proyectos culturales y sociales en varios países, carece de lazos previos con Cáceres, lo que le permite desembarcar en el cargo sin ataduras ni compromisos. Lo primero que ha hecho ha sido advertir públicamente de que la candidatura a capital europea de la cultura no será un chiringuito para repartirse entre los de casa, para «dar dinero» a los artistas locales, ha dicho, consciente de que van a ser muchos los que quieran una parte del pastel, o sea, de esos 580.000 euros de presupuesto con los que arranca el Consorcio.

Ignoro si su condición de forastera ha sido tenida o no en cuenta por el tribunal encargado de seleccionar a la coordinadora de Cáceres 2013 entre los 11 candidatos que se presentaron. Hay quienes critican que no se eligiera a alguien de aquí, por aquello de conocer la ciudad, sus resortes y sutilezas, pero probablemente para un cargo de este tipo es mejor así. Cuesta mucho decir que no a los amigos, e Iris Jugo podrá poner en marcha su proyecto sin ese tipo de condicionantes, al menos en principio, porque ya se irá viendo su capacidad para desenvolverse entre los intereses y las presiones que sin duda va a recibir.

Otra ventaja de llegar de fuera es que, si se dispone de una mínima capacidad crítica, permite ver las cosas como son en realidad, no como las queremos vender o como nos gustaría que fueran. Esa mirada limpia puede ser útil a la hora de detectar flaquezas y comparar con mayor objetividad respecto a lo que ofrecen otras candidaturas.

Iris Jugo ha dicho también en su primera comparecencia pública que «no vamos tarde», pese a que ciudades como Granada o Burgos llevan ya tiempo trabajando y desarrollando una programación de calidad. Hay incluso quienes les cuelgan el cartel de favoritas, sobre todo a Granada, lo cual en realidad significa poco, como vimos en 2016, cuando todo apuntaba a Córdoba y la elegida fue San Sebastián, una de las últimas en presentarse y sin protagonismo inicial en las quinielas. Al final lo que importa de verdad es saber moverse en los despachos y ser capaz de influir en quienes toman las decisiones.

El tiempo apremia. Las candidaturas se formalizan este año y es probable que en el último trimestre se lleve a cabo una primera criba basada en los proyectos que presente cada ciudad, para después elegir al ganador en 2027. La coordinadora asegura que tan importante como lograr la nominación será lo que se construya por el camino, hacer que algo de todo esto perdure, aunque en el fondo sabe que al final, por muy injusto que resulte, su trabajo se juzgará con un único criterio: si consigue o no el objetivo.