De la Bella Otero a Hernán Cortés en Cáceres

Estos días estamos experimentando la rara sensación de vivir temperaturas de agosto pero metidos totalmente en la harina del tiempo normal. Ni chaquetita por la ... mañana ni frescor a última hora del día; calor, aunque algo matizado por los días más cortos, por la llegada progresiva de la oscuridad del otoño, que entra el lunes.

La semana ha estado plagada de propuestas culturales que van de lo más íntimo y pequeño hasta los grandes acontecimientos como el Irish Fleadh o el homenaje a la galerista Helga de Alvear, además de citas a medio camino entre lo popular y lo cultural como el Aguasvivas Fest. Pero no todo se concentra en fin de semana y se agradece también. El pasado martes en La lente y el pincel de la avenida de España se inauguró una interesante exposición que nos traslada al pasado del mundo de la farándula en nuestro país: se trata de 'Artistas, cantantes y actrices españolas', elaborada con postales, imágenes y recuerdos de la colección privada de Jesús María Gómez.

Recoge el papel de artistas, cantantes, bailarinas y personajes emblemáticos del mundo del espectáculo desde finales del siglo XIX hasta la década de 1920 como La Bella Otero, La Fornarina, Tórtola Valencia o Pastora Imperio. Aborda también esta muestra fenómenos como la llamada Generación del 27, que, en el teatro, tendrá en la figura de Federico García Lorca el mayor de sus exponentes, destacando la figura de actrices y artistas que estuvieron vinculadas al autor granadino, como Margarita Xirgu, La Argentinita o Lola Membrives. Gómez hizo un delicioso recorrido por la vida de todos estos iconos que hechizaron al público de esos años y se proyectó un vídeo con imágenes y bailes de estas protagonistas.

La semana ha sido pródiga en exposiciones, una de ellas en la Fundación Mercedes Calles, en donde puede visitarse 'La realidad del arte' una muestra que reúne hasta el 2 de noviembre en el Palacio de los Becerra nombres tan sobresalientes como Antonio López, Amalia Avia, Carmen Laffón, Cristóbal Toral, Esperanza Parada, Francisco López, Isabel Quintanilla, José Hernández, Julio López y María Moreno, un grupo conocido como la escuela de Madrid lleno de lazos de amistad y de familia y donde hay, algo que no es habitual en el arte, un gran número de mujeres.

Laura y Cristina han echado a andar Albedrío Eventos en la Plaza de los Maestros. M.J.T. Exposición de diferentes artistas de la ciudad en el Gran Hotel Don Manuel. JORGE REY 'Habla de cine' retoma su actividad con el ciclo 'Relatos de lo inesperado' HOY 1 /

Exposición de Hernán Cortés en el Palacio de las Cigüeñas. JORGE REY Proyección del documental de Paco de Lucía dentro del festival Movietone. JORGE REY Exposición 'Ciudades del mundo' en el Palacio de la Isla. JORGE REY 1 /

El Palacio de las Cigüeñas de la plaza de San Pablo, en plena parte antigua, inauguró el pasado jueves la exposición Hernán Cortés de Monroy y Pizarro, una cita cultural organizada por el centro de formación de tropa número 1. La muestra están enmarcada en los actos complementarios del día de la fiesta nacional y se ha realizado con fondos de la alcaldía de la localidad natal de Cortés, Medellín junto a la Asociación Histórica Metelillense. Comisariada por Rosa Perales contiene piezas históricas, obsequios recibidos por parte de distintos países por el Ayuntamiento y otros objetos que ayudan a comprender la importancia de esta figura.

La exposición va a permanecer dos meses en el Palacio de las Cigüeñas. Puede contemplarse el sábado mañana y tarde, el domingo por la mañana y algunos festivos.

Hay más exposiciones a la que conviene echar un ojo. Los amantes de los planos de las ciudades tienen una oportunidad de recrearse en la muestra 'Ciudades del mundo', que puede verse hasta el próximo 24 de octubre en el Palacio de la Isla y que se celebra gracias al convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y el Instituto Geográfico Nacional. Ofrece una representación de cómo han ido evolucionando las vistas de las ciudades y las técnicas de impresión cartográfica. La exposición tiene paneles explicativos, un catálogo que se puede descargar y una visita virtual.

Hay un buen número de exposiciones interesantes que pueden verse estos días en salas como La Sindicalista, con 'Milagros pop', de Marina Salazar, o la Sala El Brocense, en donde expone María Romero Pérez la muestra 'Pluma, tintero y papel'.

También continúa abierta la exposición colectiva 'Pasillo de arte' en el Gran Hotel Don Manuel, comisariada por AK Curator. En ella exponen sus obras Alfonso Barriga, Francisco Domínguez, José A. Sánchez, Cora Ibáñez, Felipe Pulido, Emilio González y Adonay Kustanilló.

La revista Habla de Arte ha reiniciado sus proyecciones de cine y lo ha hecho con el ciclo 'Relatos de lo inesperado', basadas en las películas inspiradas en cuentos de Roald Dahl. Esta actividad, que se llama 'Habla de cine' se celebra en la siempre misteriosa Taberna del Inglés del Rincón de la Monja y ofrece proyección y palomitas gratis. El miércoles se proyectaron 'El hombre del sur', de Norman Lloyd y 'Cordero para la cena', de Alfred Hitchcock y el próximo miércoles se exhiben 'La casera', de Herbert Wise y 'El papel matamoscas', de Robin Chapman.

A esa misma hora dentro de la II edición del festival Movietone, que continúa hasta el 27 de septiembre, se proyectaba en el Colegio de Aparejadores un documental sobre Paco de Lucía.

Nos vamos con una nueva apertura en la plaza de los Maestros. Se trata de Albedrío Eventos, un espacio que se puede alquilar para llevar a cabo todo tipo de acontecimientos. Laura Acedo Martín y Cristina Collado Martín-Simo, sus dos socias, llevaron a cabo ayer su puesta de largo con la primera cita, una charla sobre 'Cómo usar la Inteligencia Artificial en el día a día' impartida por Carla Noguera, experta en IA. ¡Hasta el próximo sábado!