Cáceres vive desde hoy tres días de música y cultura irlandesas con el Irish Fleadh El programa se abre con una 'slow session' a las 18.30 en el Foro de los Balbos y los conciertos en la plaza de Santa María empiezan a las 21.30

Cáceres se convierte a partir de hoy y hasta el domingo en un lugar de referencia de la música tradicional irlandesa con la celebración del Irish Fleadh, un festival con más de veinte años de historia que une a artistas internacionales y público en torno a la cultura celta. Conciertos, pasacalles, talleres y sesiones en pubs animarán durante tres días el casco histórico de la ciudad.

Hoy viernes la programación se abrirá a las 18.30 horas con la 'slow session' en el Foro de los Balbos, encuentro multitudinario que reúne a más de 200 músicos en un ambiente accesible y participativo. Esta noche, la música llega al escenario principal de la plaza de Santa María con los primeros conciertos: a las 21.30 horas, actuará la banda irlandesa Armagh Rhymers; a las 23.00 horas, Stolen Notes, formación sevillana de folk celta con amplia trayectoria en festivales nacionales e internacionales, y a las 0.30 horas, lo hará The Friel Sisters, trío de hermanas de Donegal afincadas en Glasgow, reconocidas por su virtuosismo instrumental y sus armonías vocales.

Mañana sábado a las 12.00 horas, se celebrarán los talleres gratuitos para niños en el Foro de los Balbos. A las 14.00 horas, la Ceili Band de Cáceres, acompañada por las bailarinas de Irish Treble, ofrecerá un concierto-taller en la plaza de Santa María, invitando al público a bailar al ritmo de jigs, reels y polkas.

Por la tarde, a las 18.30 horas, se repetirá la 'slow session' en el Foro de los Balbos. A las 21.30 horas dará comienzo un pasacalles con dos protagonistas: la Banda de Gaitas Nivaria, nacida en Valladolid en 1998 y caracterizada por combinar gaitas con dulzainas castellanas, y la Newcastle West Pipe Band, colectivo de larga trayectoria procedente de la localidad irlandesa de Limerick.

Sábado por la noche

Esa misma noche, a las 21.30 horas en la plaza de Santa María, será el turno de Felpeyu, referencia en la reelaboración de la música tradicional asturiana. A las 23.00 horas, actuará el dúo Tim Edey & Mike McGoldrick, dos de los músicos más influyentes del folk irlandés actual, y a las 0.30 horas cerrará la jornada Polca 4, cuarteto de West Kerry que mezcla polcas, slides y reels con energía contagiosa.

El domingo 21a las 12.30 será la tradicional 'session' de despedida en la plaza de Santa María.

Desde hoy viernes hasta el final del festival bares del casco antiguo (Los Siete Jardines, El Octavo Arte, El Rincón, La Chicha, Las Claras, Hotel Alfonso IX y La Traviata) acogerán sesiones de música tradicional irlandesa en vivo, recreando la atmósfera de los locales más emblemáticos de Irlanda.

El programa incluye además un 'workshop' el sábado 20 de 10.30 a 13.30 horas, con clases impartidas por artistas como McGoldrick, Edey y las hermanas Friel, así como un taller de caligrafía celta organizado por la Universidad de Extremadura. Destaca también la participación de la Newcastle West Pipe Band de Limerick, que aportará el sonido ancestral de las gaitas irlandesas.