Los bares que sirvieron alcohol a menores en Cáceres se exponen a multas desde 30.000 euros

Las asociaciones de vecinos alzan la voz y recuerdan que lo venían advirtiendo, y el alcalde, Luis Salaya, toma la palabra para avisar a ... los locales denunciados: «Van a enfrentarse a infracciones muy serias. Esta situación se va a combatir por todos los medios». El pasado sábado, tal y como informó la Policía Local, «se procedió al desalojo de un total de 70 menores, de los cuales algunos consumían bebidas alcohólicas».

La denuncia tuvo su origen en la zona de la Plaza Mayor, en el negocio denominado Abadía Low Coste. El titular del mismo, Jacinto Román, asegura en conversación con este diario que en ningún caso hubo esa cantidad de jóvenes en su negocio. «No había 70 jóvenes consumiendo alcohol en mi bar. Es cierto que el sábado no teníamos portero, porque enfermó, pero siempre hemos sido muy cuidadosos en esto. Nunca me han sancionado por vender alcohol a menores. La mayoría de ellos estaban en la calle, no dentro», se justifica. La ley de Ocio y Convivencia contempla sanciones entre 30.000 y 600.000 euros a quienes vendan alcohol a menores de edad.

La prohibición se recoge en el artículo ocho de la citada Ley. Se considera «muy grave el incumplimiento de la prohibición de venta, suministro o dispensación a menores». La multa mínima es de 30.000 euros. La normativa tampoco permite el consumo de alcohol a menores, tal y como recoge su artículo 9.

En otro local de la Madrila, Sybarite, se «localizaron ocho menores en el interior», por lo que se procedió al desalojo, confirmó la Policía Local. Las propuestas de sanción son firmes en una acción que puso en marcha la jefatura policial.

El presidente del movimiento vecinal se reune este martes con el jefe de la Policía local y la concejala de Seguridad

«Queremos que quede claro que en Cáceres hay una tolerancia cero a la venta de alcohol a menores y a lucrarse con esa venta», remarcó este lunes en una primera valoración el alcalde. Luis Salaya aludió al compromiso municipal para tomar medidas, aunque según fuentes policiales la Concejalía de Seguridad no estaba al tanto de ese dispositivo de control que habilitaron los mandos. «Esos sucesos han tenido lugar en un momento en el que estamos bastante preocupados con la situación en el barrio. Por parte del Ayuntamiento hay un compromiso total», insistió Salaya, que alude a reuniones con los colectivos vecinales para buscar soluciones. «Los locales que cierran en horario nocturno están teniendo un buen comportamiento y la Policía está controlando los horarios de cierre y el consumo de alcohol en la calle», incide Salaya.

«En mi local había cuatro chicas que no llegaron a consumir en la parte baja y arriba eran 10 ó 12. La mayoría estaban en la calle. Tengo 63 años, llevo toda la vida en hostelería y nunca me he visto en una situación así», detalla Jacinto Román, de Abadía Low Coste. También asegura que no ha recibido ninguna sanción aunque los agentes le indicaron que se exponía a un cierre del local si se repetía lo sucedido. Su versión es que los jóvenes se concentran en la vía pública.

«Muchos de ellos salen del local inspeccionado en Gabriel y Galán y acaban en calles adyacentes con peleas y vomitonas. No es comparable a lo de la Plaza de Albatros, pero no es bueno para nadie», lamenta Juan Manuel Honrado, presidente de la asociación Ciudad Monumental. Por su parte, Francisco de Borja, presidente de la Madrila, venía insistiendo «sobre escándalos, broncas, peleas..., con presencia de menores». Reclama más control policial. «La semana pasada me reuní con el alcalde y lo advertí», menciona. En este sentido, el presidente de la Agrupación vecinal, José Antonio Ayuso, se entrevista este martes con el jefe de Policía Local y la concejala de Seguridad.