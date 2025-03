Vecinos y negocios de la Plaza Mayor de Cáceres piden poner coto al descontrol de las terrazas

Sobre la mesa del alcalde y el concejal de Urbanismo y Licencias se acumulan los escritos relacionados con el problema que suscita la ocupación de ... espacios públicos para instalar terrazas. En las últimas semanas han sido varios los colectivos y particulares que han vuelto a llamar la atención sobre este asunto. El caso de la Plaza Mayor es uno de los que preocupa. Viene de lejos. El pasado verano el Consistorio ya se vio obligado a actuar justo cuando los vecinos y comerciantes de la zona alzaron la voz en medio de un descontrol total que tuvo episodios llamativos. La Policía Local tuvo que desalojar a varias personas en junio que se habían concentrado sin respetar las medidas sanitarias en la zona de las Cuatro Esquinas. También intervinieron los agentes en las propias terrazas de la Plaza Mayor donde no se guardaban distancias y la acumulación era evidente.

«Hay clientes que tienen problemas para acceder a otros negocios y una señora de 80 años que apenas puede entrar en su casa», denuncia Santiago Avendaño sobre lo que considera una 'trampa urbana' con los veladores. Regenta el hotel La Boheme y es uno de los firmantes del escrito que se ha enviado al Ayuntamiento recientemente para volver a ponerle sobre aviso. «Hay una saturación total. Mesas y sillas apiladas en terrazas que no permiten ni pasar, niveles de ruido exagerados, botellones... No se cumple la normativa ni de broma», relata Avendaño. Reclama que se recoja el mobiliario en lugar de dejarse acumulado en la vía pública cuando la terraza está inactiva.

Reconoce que ha hablado personalmente con el concejal de Urbanismo sobre un asunto que concita preocupación entre los residentes y quienes tienen negocios ajenos a la hostelería. «Les hemos enviado cinco escritos con este. Ninguno ha tenido respuesta. Cuando he hablado con el concejal se ha comprometido a intervenir. Lo que se ha hecho es mínimo», lamenta.

Se refiere a la solución adoptada tras los incidentes detectados en verano y cuando el propio alcalde, Luis Salaya, reconoció que la Plaza no podía ser un maremagno de mesas acumuladas. Salaya agradeció el aviso a los vecinos y admitió que no era de recibo la escena que se veía en la parte baja por lo que se comprometió a actuar y aumentar si era preciso la vigilancia policial.

Lo que se hizo fue establecer un pasillo de seguridad que, según Avendaño, funcionó como primera medida, al habilitar un área de paso para los viandantes con la supresión de los veladores altos en los soportales y una distancia libre de obstáculos de 1,5 metros desde la fachada. «Fue una medida útil y hubo una mejora pero la acumulación de mesas sigue».

En el documento remitido al Consistorio se le recuerdan escritos anteriores, con problemas que lejos de resolverse continúan. También se pide un aumento del control policial para poner coto a los botellones que se organizan y que han hecho que algunas noches se vean allí cientos de personas consumiendo alcohol en la vía pública. «Hasta 400 personas», reseña Avendaño. «Yo tengo un hotel. Imagina el pánico de mis clientes al encontrarse ese escenario en la puerta», incide.

Recoger el mobiliario

El consumo de alcohol y drogas en la zona creen que se solventaría si la Policía acudiese con más frecuencia, «sobre todo a la parte que lleva a la Plaza del Duque». Otra de las reivindicaciones es que los hosteleros recojan el mobiliario de las terrazas una vez que concluya la jornada. «Es algo que está en la ordenanza y no se cumple», apuntan. El artículo 2 del texto legal alude al «desmontaje del mobiliario y el apilamiento en lugar próximo o su guarda en el interior del local al que se vincula la terraza».

Asimismo, hay quejas sobre el nivel de ruidos que deben soportar y que están convencidos de que se encuentra fuera de los márgenes legales establecidos.

Se dirigen al Ayuntamiento justo cuando se deben revisar las solicitudes de licencia de terrazas. La ordenanza marca como fecha límite el 31 de diciembre aunque en algunas ocasiones se ha ampliado el plazo, que está abierto para nuevos negocios durante todo el año. Los afectados de la Plaza Mayor han contratado los servicios jurídicos de Eugenio Cuadrado, el abogado que ganó el caso de la Madrila. «No descartamos ninguna acción. Lo que queremos es que se cumpla la Ley», abundan.

Asociación contra el Ruido

En este sentido, la Asociación contra el Ruido de Extremadura, a través de su presidente José María Iglesias, lanza un mensaje parecido. Se han dirigido al Ayuntamiento varias veces y no hay respuesta. En un documento del 16 de diciembre recuerdan una batería de disposiciones legales cuyo cumplimiento demandan. Entre ellas, la obligación para los hosteleros de suscribir un seguro de responsabilidad civil para su terraza. Según la Ley 7/2019, de espectáculos públicos y actividades recreativas de Extremadura, recuerda el colectivo antirruido, la suscripción del seguro es previa a la autorización municipal. La terraza debe tener «obligatoriamente», se insiste, ese seguro. «El plazo para contratar los seguros y comunicarlo al Ayuntamiento terminó el 10 de octubre de 2019», ya que había un periodo de seis meses desde la entrada en vigor de la normativa.

Remarca también la prohibición de adosar veladores a fachadas o que después de las 23 horas no se pueden sobrepasar los 50 decibelios. Juan Carlos Caso, un cacereño con discapacidad visual, es colaborador de la asociación. En los últimos años ha denunciado la situación. Personas como él, sugiere, sufren serios problemas para desplazarse por ese 'camalote' de terrazas gigantes en espacios de uso peatonal. El día 3 volvió a escribir : «No han hecho nada efectivo para solucionar tan flagrantes incumplimientos». Pide que no se concedan nuevas licencias mientras no se garantice el cumplimiento de la Ley.

El Consistorio ha dado el primer paso. Tiene a punto una nueva ordenanza para intentar solucionar los problemas. Además, se pone fin a las ampliaciones extraordinarias por la pandemia. Eso sí, si los informes técnicos son favorables podremos seguir tomando una cerveza en aparcamientos reconvertidos en veladores.