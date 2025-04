El 'banco malo' tiene en venta el solar de Mejostilla propuesto para el mercadillo de Cáceres

El Ayuntamiento sigue dándole vueltas al lugar en el que establecer el mercadillo, mientras se le acumulan los frentes abiertos. Por un lado, los ... propietarios de Vegas del Mocho. Por otro, los propios vendedores, que no quieren moverse de allí si no les dan una alternativa que les convenza. En última instancia los vecinos de Casa Plata-Maltravieso. Temen que el mercado acabe a las puertas de sus casas, en esta barriada en la que viven 2.500 cacereños, según el último informe de población del Consistorio.

Hay un nuevo elemento que aparece. Nada menos que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el 'banco malo'. En la misma se integraron aquellos inmuebles, terrenos o locales que las entidades financieras no pudieron rentabilizar ante los impagos generados en la crisis del ladrillo y por lo que fueron 'rescatadas' con dinero público.

Los terrenos de Mejostilla que se plantearon como opción principal para el mercadillo son de su propiedad, escriturados ante notario en septiembre de 2020. De hecho, la propia Sareb los tiene a la venta a través de algunos portales inmobiliarios colaboradores.

35% de rebaja Es lo que se ofrece en la comercialización de la parcela C-3, con más de 23.000 metros cuadrados, en el parque empresarial de Mejostilla. La Sareb la vende por 442.000 euros. Llegó a estar a 682.000.

Esa era hasta hace solo unos días la alternativa más firme a un traslado que, eso sí, allí volvería a ser provisional. Sin embargo, el jueves en el pleno, el alcalde hizo un anuncio de alcance cuando concretó que había informes técnicos que aludían a una posible nueva ubicación y de la que los primeros en conocer detalles serían los interesados, es decir, los vendedores.

Lo que hasta entonces era un plazo marcado y un destino fijo, antes de final de año y en Mejostilla, ahora abre un abanico que tendrá que despejar dudas en función del resultado de la reunión entre los comerciantes y el equipo de Gobierno. Se ha apuntado el viernes como posible fecha, con la particularidad de que Julián Cruz, presidente de la asociación de vendedores ambulantes (Acaex), tiene ese día algunos problemas de agenda. La alternativa de Mejostilla, si no hay consenso sobre la próxima propuesta, no se descarta. Los vendedores ya han dicho que eso es un «desierto» y no irán.

Engaños

«No nos van a engañar como nos engañaron cuando nos echaron de Ronda de la Pizarra. No nos moveremos de Vegas del Mocho si la alternativa no es buena. Es lamentable que nos veamos así, con las tasas mal altas que se pagan en ningún sitio. Son mil euros por apenas seis metros», justifica Cruz.

La parcela del Parque Empresarial Mejostilla no reúne los requisitos que los vendedores exigen. «Es una falta de respeto que nos quieran mandar allí. Vamos a ver qué es lo que nos proponen ahora, pero Mejostilla no es el sitio adecuado. Ya nos reconoció el concejal de Comercio que aquel espacio era de los bancos, pero claro nos dicen que a nosotros nos ponen en los laterales», argumenta Cruz. Aparte de los problemas intrínsecos de un espacio que no les gusta, alejado y temporal, se añade que «en cualquier momento nos pueden echar de allí».

«No vamos a aceptar ir a ese sitio. Ni aunque nos rebajen el precio a la mitad» Julián Cruz Presidente de Acaex

«¿Qué pasa si llega un nuevo propietario o si se ponen a edificar allí?», se pregunta Cruz. El portavoz del colectivo recuerda que ya lo denunció en el pleno y lo repite: «Es increíble que nos animen a irnos a un terreno que no es ni del Ayuntamiento, que es de los bancos». En este caso, del 'banco malo'. Se trata de una parcela que colinda con la avenida de Severo Ochoa, la arteria principal y que pertenece a la unidad de actuación SUNP-13 del Plan de Urbanismo. Cuenta con más de 20.000 metros cuadrados. No tiene cargas, pero la propiedad no es municipal.

La Sareb indica que el Consistorio no les ha dicho nada sobre esos terrenos de Mejostilla, pero se ofrece a colaborar

En la comercialización que la Sareb hace a través de entidades colaboradoras, se destaca como una «gran oportunidad» de mercado, con la posibilidad de disponer de 40 naves adosadas y buenos servicios cercanos, incluidos supermercados y transporte, a 500 metros. Se vende por 442.000 euros, después de haber sido rebajado un 35 por ciento.

Ampliar Protesta vecinal en Casa Plata contra la instalación del mercado en el barrio. J. REY

Consultada sobre si el Consistorio le ha hecho alguna propuesta concreta, la Sareb responde que «hasta la fecha, no ha habido contacto con el Ayuntamiento de Cáceres en relación con este suelo». No obstante, en la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria no se cierran a ello. «Estamos a disposición del Ayuntamiento para colaborar con ellos como nos soliciten». Recuerdan que «la venta a Administraciones públicas para Sareb es prioritaria. Tenemos un canal abierto para trabajar con ellos para este tipo de operaciones».

No parece probable que Consistorio se aventure a definir ese espacio como el de la ubicación del mercado, a la vista de las protestas de los vendedores. Tampoco que vaya a realizar un desembolso por su compra cuando cuenta con otras posibilidades. Los vendedores advierten. «A Mejostilla no vamos, ni siquiera a mitad de precio», adelanta el representante del colectivo. Nadie les puede mover de Vegas del Mocho sin darles una solución, insiste: «En caso de ultimátum nos quedamos donde estamos con nuestras furgonetas en la calle. No pueden echarnos».

De fondo, el ruido de Casa Plata. La asociación vecinal teme que les pueda tocar el mercado. En la manifestación del Parque de las Pérgolas, el domingo, unas 50 personas pidieron que esa actividad se vaya fuera, al extrarradio. Pero para los comerciantes la avenida de los Miliarios es ideal, con casi un kilómetro de largo, buenos accesos, aparcamientos y espacios abiertos. La protesta la abandera Rosa Palomino, exconcejala del PP con Elena Nevado y ahora líder vecinal.