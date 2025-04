La oposición al traslado del mercadillo a Mejostilla toma la palabra en el pleno de Cáceres

Entre la espada y la pared. Así está el Gobierno municipal de Cáceres, con su alcalde, Rafael Mateos, y el concejal de Comercio, Jorge Suárez, ... en primera línea. Anunciaron el traslado del mercadillo de los miércoles de Vegas del Mocho a Mejostilla para octubre y los vendedores se levantan en pie de guerra para negarse. «Eso es el desierto. Allí ya hubo un mercado y fracasó. No iremos nunca», proclama Julían Cruz, presidente de la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura. Este jueves tomará la palabra en el pleno municipal y explicará esa postura. En el otro lado están los propietarios del suelo de Vegas del Mocho. Lamentan que sus inversiones están paralizadas ya que el traslado de los puestos de venta lleva años de retraso.

«Nosotros no hemos provocado esta situación. Nos llevan a un terreno alejado de Cáceres, y tampoco será el definitivo. Contamos con la Agrupación vecinal, asociaciones de autónomos, Aeca, el círculo de empresarios, las amas de casa... Vamos al pleno a explicar que los malos no somos nosotros», argumenta el portavoz de los vendedores.

No se moverán de Vegas del Mocho mientras no haya una alternativa mejor, sugiere. «No iremos nunca a Mejostilla. Ningún comerciante se va del centro al desierto. Eso es imposible. Hay que coger varios autobuses. Hasta las amas de casa lo admiten. Ya tuvieron que cerrar el mercado que montaron allí», menciona en alusión al proyecto de la mercantil Mercanorba, que en la misma parcela a la que ahora se quiere llevar el mercado montó una iniciativa privada en 2012. Acabó precintada por el Ayuntamiento al no cumplir la normativa.

«Fracasa allí un mercado y deciden que ese es el sitio para que nos instalemos nosotros. No se explica», repite Julián Cruz, que agradece el respaldo de otros colectivos en su lucha. Otro de sus argumentos es que el traslado tampoco sería definitivo, ya que en esa parcela también es posible que en poco tiempo se produzcan cambios.

40 años

«Llevan 40 años obligándonos a mudarnos de un sitio a otro», concluye.

De esa forma, la oposición al traslado del mercado franco de los miércoles a Mejostilla se multiplica. La Federación Distrito Norte, que agrupa a las asociaciones vecinales y culturales de esa zona, habla de «decisión unilateral», sin un diálogo previo por parte del Ayuntamiento. En esa misma línea ya se han pronunciado los representantes municipales del PSOE y Vox, también. «Es inaceptable que el Ayuntamiento imponga su resolución sin dialogar ni escuchar a los vecinos. No permitiremos esta falta de consideración», han criticado desde la Federación Norte.

Los comerciantes, a su vez, están en contra, por su ubicación alejada del centro de la ciudad, como ya refrendaron en asamblea el pasado mes de julio.

Por el contrario, los promotores y propietarios de Vegas del Mocho creen que ya han aguantado bastante y conminan al Ayuntamiento a ejecutar el traslado. Hay en juego 150 millones de inversión y 800 viviendas.