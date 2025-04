Vecinos de Casa Plata, en Cáceres, protestan en la calle para que no les pongan el mercadillo

Por si no tuviera suficiente el Ayuntamiento de Cáceres con los propietarios de Vegas del Mocho y los comerciantes y vendedores, cuyo descontento quedó ... de manifiesto el jueves en el último pleno, ahora también protestan los vecinos de Casa Plata. El mercadillo y su posible traslado es la razón de fondo.

Alrededor de unas 50 personas se concentraron este domingo junto al llamado Parque de las Pérgolas del barrio. El mensaje de Casa Plata-Maltravieso para el Consistorio es claro: no quieren los puestos cerca de sus casas. Así lo hicieron saber con su protesta a pie de calle y con las pancartas que exhibieron. «Fuera el mercadillo de nuestro barrio. Actividades molestas, a los polígonos de las ciudades», se podía leer. Lo llamativo es no solo la protesta en sí, sino el hecho de que llegue cuando no se ha pronunciado todavía el equipo de Gobierno sobre la ubicación. Iba a ser una parcela de algo más de 20.000 metros cuadrados del parque empresarial Mejostilla. Allí ya se celebró en 2012 un mercadillo los sábados, aunque fue clausurado. Se cerró al no subsanarse por parte del promotor las deficiencias técnicas que advirtieron los servicios municipales.

No es ese un espacio que convenza a la asociación de vendedores ambulantes. La apoyan los empresarios, los vecinos y Aeca. El Ayuntamiento ha debido recular, pero todavía no descarta esa ubicación de forma definitiva. Todo está pendiente de una reunión con los vendedores esta semana.

Rafael Mateos, alcalde, quiere que se sumen oposición y vecinos a la elección final, para que sea por consenso. «Este es un Gobierno que dialoga, no impone», dijo el viernes su portavoz, Ángel Orgaz.

«Nuestro barrio se opone frontalmente a esa ubicación», reseñaba este domingo la asociación vecinal de Casa Plata-Maltravieso, que convocó la concentración y teme que el mercado pueda instalarse en la avenida de los Miliarios. «Únete y no dejes que lo trasladen a las puertas de las casas», proclamaban en la convocatoria de protesta.

«Mañana se les puede antojar tu calle y estás perdida», es una de las quejas que los residentes han lanzado por redes. Piden que el Consistorio se lleve el mercado fuera para alejarlo de las casas, esn este caso las suyas.