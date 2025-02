El Ayuntamiento de Cáceres reabre la Era de los Mártires para toreo de salón

Suelo de albero y artilugios que permiten practicar antes de ponerse delante de un morlaco. Esa opción es la que proporciona la Plaza de Toros ... de Cáceres, que reabrirá para que los aficionados puedan practicar en ella y llevar a cabo lo que se conoce como toreo de salón. Este es uno de los acuerdos a los que se ha llegado este viernes en la junta del gobierno local municipal, que responde así, tal y como ha explicado el portavoz Ángel Orgaz, a una demanda por parte de los sectores taurinos de la ciudad. «Los propios profesionales del sector lo venían solicitando». Se trata de una autorización similar a la que se utiliza para otros colectivos de la ciudad, que practican deporte en dependencias municipales. No se impondrá ninguna cuota ni alquiler por usar este espacio. «Tenemos una plaza de toros a la que hay que empezar a dar vida». Recuperar los toros es uno de los objetivos del equipo de gobierno de Rafael Mateos y de la concejal de festejos, Soledad Carrasco. Orgaz ha indicado que se va a proceder a un nuevo estudio para comprobar las posibles patologías del coso taurino.

Actualmente Cáceres no cuenta con escuela taurina, pero sí con jóvenes aficionados que se preparan para los lances taurinos. Hasta ahora tienen que buscar sitios alternativos como el Parque del Príncipe, que no parecen los más adecuados. Ya no está en marcha la escuela que montó el matador de toros Manuel Bejarno, que durante un tiempo dinamizó la práctica de esta tradición ancestral en la ciudad e incluso ofreció un tentadero para que niños y jóvenes se foguearan con público.

Recientemente se han llevado a cabo obras de restauración de la Plaza de Toros. Del coste total de la obra, 255.639 los ha aportado la institución provincial y 45.112 el Consistorio, y se llevó a cabo dentro del programa extraordinario Reactiva Obra Pública de la institución provincial, que contaba con un presupuesto de licitación para este proyecto de 316.852 euros.

La plaza de toros de Cáceres, construida en 1846, está incluida en el Catálogo de Bienes Protegidos, con un nivel de protección II, lo que es supone una protección estructural. Ante esto, se ha tenido que adaptar el proyecto de reforma a las exigencias establecidas para mantener y proteger este patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la capital cacereña.