La alcaldesa de Cáceres dice que pagará los daños a los comerciantes de Alzapiernas si son imputables al Ayuntamiento EUROPA PRES Miércoles, 27 marzo 2019, 16:32

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha asegurado este miércoles que el Ayuntamiento pagará los daños y perjuicios a los comerciantes de la zona de Alzapiernas y Obispo Galarza si se acredita que son computables al Consistorio. Además, ha asegurado que se ocupará «personalmente» de aclarar las dudas que surjan con motivo de estas obras que están sufriendo varias paralizaciones, la última a raíz de que no se ha llevado a cabo un seguimiento arqueológico.

«Me voy a ocupar personalmente de cada duda de los empresarios y de los vecinos todos los días hasta que esa obra termine para darle la información que requieran... y todos los daños y perjuicios serán repuestos, si se acredita que han perdido un solo céntimo de euro como consecuencia de esa actuación y si puede ser imputable al ayuntamiento», ha asegurado Nevado, que ha animado a los empresarios a que vayan presentando la partidas que tengan justificadas de pérdidas de sus negocios.

Respecto a los problemas de las obras del entorno de Galarza y Alzapiernas y la paralización por la falta de seguimiento arqueológico, la regidora ha dirigido la responsabilidad a los técnicos municipales ya que, a su juicio, son ellos los que tienen que solventar las necesidades de las obras para cumplir las normativas actuales.

«Yo me he presentado a las elecciones no a las oposiciones y por lo tanto son los técnicos los que tienen que decirle al ayuntamiento los requisitos que necesitan las obras que impulsamos», ha espetado la regidora que añade que el equipo de Gobierno ha impulsado el proyecto de mejora de la accesibilidad de Alzapiernas y su entorno con el objetivo de fomentar el comercio y el turismo.

Según ha asegurado, los políticos deben buscar la financiación para esos proyectos pero ha insistido en que los técnicos son los que «tienen la obligación de velar para que los proyectos cumplan todos los requisitos de la ley». «Nosotros nos tenemos que ocupar de buscar fondos para transformar la ciudad en un lugar perfecto para trabajar y para vivir», ha subrayado a preguntas de los medios sobre las citadas obras.

Respecto a la nueva paralización ha indicado que «no» lo comprende y ha hecho una llamada a la responsabilidad de las administraciones implicadas porque «no es lógico que unas obras que habían empezado con normalidad, ahora se paralicen enviando un fax un viernes por la tarde». «Parece que se está utilizando políticamente», ha concluido.