Atrio ampliará el aforo y mejorará la acústica de la sala Clavellina de Cáceres

La nueva compra de Clavellina deja en suspenso la reforma del inmueble de la plaza de los Golfines

La adquisición del emblemático edificio de la calle Clavellina por la Fundación Atrio para convertirlo en auditorio y escuela de música tiene una clara consecuencia. El inmueble de la plaza de los Golfines, que compraron José Polo y Toño Pérez en subasta pública en mayo de 2019, se queda por ahora sin uso y su reforma, en suspenso. Hay que recordar que la antigua sede de la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento se iba a transformar en la sede de la fundación y que iba a albergar, precisamente, el auditorio y la escuela. El arquitecto Emilio Tuñón, artífice de la reforma de Atrio y de Casa Paredes, se encargaría de reformarlo. Pero esa remodelación tardará más tiempo de lo previsto en llegar. «Lo tenemos ahí y no sabemos muy bien qué acabará siendo. Veremos diferentes posibilidades», asegura Miguel Galán, gerente de la fundación. «Clavellina nos permite empezar ya e ir funcionando», admite sobre la inmediatez que da la nueva adquisición a la fundación para desarrollar sus proyectos, sin necesidad de tener que esperar a la reforma de un inmueble situado en un sitio privilegiado. La antigua sede de Carreteras se encuentra entre la plaza de Santa María y la de San Jorge, en plena parte antigua. «De momento, no hay ningún proyecto de reforma. No sabemos muy bien qué vamos a hacer», admite Galán. En este sentido, avanza que las necesidades se irán viendo a medida que el proyecto desarrollado en Clavellina se consolide. No descarta, por ejemplo, la creación de un gran auditorio en plena Ciudad Monumental en el caso de que el de Clavellina se quede pequeño. Atrio adquirió este inmueble por 1,2 millones y también planteó convertirlo en baños árabes y gimnasio como complemento a su oferta hotelera.