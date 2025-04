Los artistas del Womad soplan las 30 velas en Cáceres

Manuel M. Núñez Cáceres Sábado, 7 de mayo 2022, 14:22 | Actualizado 14:29h. Comenta Compartir

No es el 30 aniversario porque el parón de la pandemia lo ha impedido, pero Womad está de cumpleaños. Los artistas se sumaron este sábado a la celebración con una tarta en la que se incluía el número 30 y a la que fueron invitados quienes esta mañana se encontraban en el escenario principal del festival multiétnico que arrancó en 1992.

«No es fácil tener 30 años y cumplirlos uno tras otro», resumía Dania Dévora, la responsable de la cita musical del año en Cáceres. Ejerce de directora desde hace dos décadas. Junto a ella estaban algunos de los principales protagonistas de la jornada grande, la del sábado. «Vosotros estáis representando a otros cientos de artistas que han pasado por aquí antes a lo largo de los años», se dirigió a ellos Dévora.

La imagen de la tarta, con el número 30, y que se entonase el cumpleaños feliz, en inglés, para el que es uno de los acontecimientos más esperados escenificaba también la alegría y el compromiso. Había un mensaje de fondo. No a la guerra. Las historias personales de los personajes influyen en eso. Silvia González, directora del Gran Teatro, les dio la bienvenida y las gracias a la vez.

Liraz, Israel-Irán

Liraz, sin ir más lejos, es una cantante y compositora con orígenes en Israel y en Irán. Esa mezcla también le causa algunos problemas. No puede entrar en Irán. Las mujeres después de la revolución, recuerda, han perdido sus derechos. «Allí no pueden cantar. Las mujeres en Irán son mudas», relata Liraz, que actuará esta noche, desde las 22 horas, en la Plaza de San Jorge. Su ilusión, incide, es poder volver algún día. «Quiero regresar a mi tierra», resume.

Junto a Liraz estaban los chicos de Pacombo Latino. Podrán seguirse a las 18.45 en la Plaza Mayor. Es el resultado de lo que antes fue la Banda de la Tonelería, contó Javier Fernández, convencido de que la fusión extremeño-cubana que proponen, de la mano también de Carlos Guillén, que estuvo en Buenavista Club Social, funcionará. El mensaje integrador, de concordia y diálogo que proponía Liraz fue también asumido por este proyecto de ritmos afrocubanos y jazz. «Lo primero es el no a la guerra de Ucrania. Siempre se puede hablar», destacaron.

«Es un orgullo representar el reggae en Womad», sugiere Mario García, cantante de Cool Up & The Sherlock Horns. No todo era música en su discurso. La mención expresa a los «valores de unidad, respeto y paz» no pudieron faltar, de nuevo con Ucrania y la invasión rusa de fondo. «Vamos a disfrutar», es sin embargo el deseo general. Y así lo reflejaba también Pedro Caballero, integrante del grupo promotor d e música reggae y que ya ha publicado seis discos y muchos más singles en formato digital. «Soy de Cáceres y es un orgullo participar en Womad. Y además hacerlo con la Plaza Mayor llena». La cita será a las 19.40 horas.

«Esperanza es lo que necesita el mundo. El mundo está enfermo» JP BIMENI ARTISTA DE BURUNDI. ACTÚA A LAS 21 HORAS EN LA PLAZA MAYOR

Virginia Rodrigo no actúa hoy. Lo hizo el viernes, pero no quiso faltar. «Lo mío es un monólogo musical», reseñó sobre su transformación artística esta mujer que hace «prosa poética» mientras va «cantando y rapeando», analiza. «Todo lo que canto en mis canciones es autoficción», menciona esta baterista, percusionista y cantante, entre otras facetas.

JP es Jean Patrice. JP Bimeni&The Black Belts tomarán el escenario en la Plaza Mayor esta noche, a las nueve. JP contó otra historia humana. La de su salida de Burundi después de la guerra civil en su país. Estudió en Londres, tuvo dos hijos, un primer disco en 2018 y otro en 2020. La música clásica de los 60, el soul, el afrofunk... son algunos de los elementos de su propuesta. 'Dame esperanza' es el título de su primer trabajo. «Esperanza es lo que necesita el mundo. El mundo está enfermo», se sinceró JP. También hizo gala de su particular humor, quizá para rebajar tensiones cuando mencionó que hasta hace poco era un lujo viajar en avión, ya que todos iban vacíos por el temor a la covid. No estarán vacíos sino todo lo contrario los escenarios Womad de la cita de este sábado. En las calles cacereñas el ambiente se nota con decibelios y todo tipo de ritmos.

Temas

Irán

africa

Cáceres

Womad