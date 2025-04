Las ocho experiencias del Womad 2022 que no te puedes perder

Cristina Núñez Cáceres Jueves, 5 de mayo 2022, 07:16 | Actualizado 10:08h. Comenta Compartir

Womad nos ofrece una batería inmensa de actividades que conviene desbrozar para elegir bien y aprovechar convenientemente todas las horas de música y multiculturalidad que esta cita nos ofrece, de forma gratuita, desde este jueves hasta el próximo domingo en el casco histórico de Cáceres.

1. Sábado 7 de 01,00 a 02,00 en la Plaza Mayor El feminismo hiphopero de Ana Tijoux

Ampliar

Es el gran concierto de Womad 2022. La artista chilena Ana Tijoux, que cuenta con un Grammy Latino nació en 1977 y es hija de exiliados de la dictadura de Pinochet. En algunas de sus letras denuncia la violencia machista y la discriminación por cuestión de sexo. La canción 'Antripatriarca' se ha convertido en un verdadero himno. Su videos acumulan millones de visualizaciones y está a punto de publicar su primer libro de poesía y su último disco de estudio.

2. Viernes 6 de 19.40 a 20.10 horas en la Plaza Mayor El reencuentro con Los niños de los ojos rojos

Ampliar

Es una de las formaciones más reconocidas y queridas de la ciudad. Los niños de los ojos rojos (NOR, como se les conoce por sus siglas) vuelven a subirse al escenario grande de la Plaza Mayor, en donde estuvieron en el año 2015. Hace ya varios años, al menos cuatro, que esta banda no actúa en la ciudad, así que supone todo un reencuentro con su público, que es mucho. Con una particular fusión de hip hop, disco, reggae, ska, funk y música tradicional los NOR han compartido cartel con grandes formaciones como Ojos de Brujo, Manu Chao o Amparanoia, entre otros.

3. Todo el festival, durante todo el día Hacerse rastas o comprar artesanía y ropa en Cánovas

Ampliar

Que a Womad se va un poco disfrazado es un hecho, aunque año tras año el nivel de hippismo se ha reducido. Aún con todo este mercado, que se instala en el Paseo de Cánovas y tiene centenares de puestos ofrece un amplio abanico de ropa, complementos y artículos étnicos y artesanales que ayudan a impregnarse del espíritu del Womad. También puede ponerse uno una rasta decorativa, un toque de color en el ya de por sí colorista festival de las músicas del mundo.

4. Jueves 5 y viernes 6 a las 18 y 16 horas Ver cine diferente en la Filmoteca

Ampliar

Si para muchos Womad es botellón y vaharadas de humo para otros muchos significa sumergirse en otras culturas y conocer otros mundos. Es lo que porpone el ciclo de cine Womad, con dos títulos que se exihben en la Filmoteca: 'Los Nadie', una película del director colombiano Juan Sebastián Mesa que aborda la experiencia de unos jóvenes de la calle que se refugian en el arte callejero y la música. Puede verse el jueves 5 de mayo a las 18.00 horas. El viernes a las 16.00 se proyecta 'Una orquesta armada', que desgrana la vida de músicos como Tommy Stinson de Guns N´Roses, Bárbara Dane, Nina de Juan o Pedro de Dios.

5. Viernes 6 de 01.00 a 02.00 horas en la Plaza Mayor Mover las caderas al ritmo del rock and roll africano

Ampliar

Optimisme (Optimismo), así se llama el último disco de Shongoy Blues, la banda maliense integrada por cuatro músicos forzados al exilio por la guerra que se vivió la pasada década en este país africano. Ese optimismo se transmite en su música, movida y animada, y en sus letras, que llaman a la esperanza. La formación ha actuado en festivales como los de Glastonbury, Bonnaroo, Roskilde o Montreal. Han participado en un cortometraje que documenta las dificultades que sufren los artistas africanos para actuar en festivales internacionales.

6. Todo el festival en San Mateo y las Veletas Degustar comidas del mundo

Ampliar

El mercado global es una de las citas más apetecibles del Womad. Una decena de puestos de gastronomía se ubican en las plazas de San Mateo y las Veletas, en donde se puede pasar de los sabores napolitanos a los de Guadalupe, de la comida vegana a la árabe, la andina o la alemana, tal y como se explica en el programa. Es una buena forma de reponer fuerzas en mitad de la marabunta.

7. Durante todo el Festival 'Refrescarse' en el Foro de los Balbos, durante todo el festival

Ampliar

El Foro de los Balbos permite contemplar el festival Womad a cierta distancia en un rincón privilegiado de la Plaza Mayor, en donde se ha instalado una barra en la que se puede uno 'refrescar' en mitad o durante los conciertos.

8. Viernes 6 de mayo en la Plaza de San Jorge de 17.45 a 18.45 horas Aprender danza 'pizzica' con un grupo italiano

Aunque los más célebres son los talleres infantiles, si eres mayor también puedes aprender y ejercitarte en Womad. Horas antes de su actuación en la Plaza Mayor el viernes el grupo italiano Canzoniere Grecanico Salentino ofrecerá un taller para adultos en la Plaza de San Jorge dedicado a la música y la danza 'pizzica', tradicionales de la localidad sureña de Puglia.

Temas

Womad

Cáceres